Bruselas niega gestiones con la Xunta para reunificar en Galicia el centro de bivalvos

La decisión de la Comisión Europea de suprimir con motivo del Brexit el laboratorio comunitario de referencia para los contaminantes virales y bacteriológicos de los moluscos bivalvos, al que aspiraba Galicia, no es reversible. Y ni el Ejecutivo autonómico ni el Gobierno central hicieron nuevas gestiones para reunificar en la comunidad las competencias que, de momento, mantiene el Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas), con sede en Reino Unido, y que fueron repartidas entre España (el laboratorio de referencia de biotoxinas de Vigo), Italia, Holanda y Suecia. Así lo clarificó por escrito el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, a una pregunta remitida por el eurodiputado socialista José Blanco. "La Comisión no ha recibido ninguna petición oficial de la Xunta de Galicia ni del Gobierno español", señaló textualmente el lituano en una respuesta fechada el 14 de agosto. Es la segunda vez que la Comisión niega que existieran contactos para que Galicia pudiese asumir las tareas que hoy -y hasta el 31 de diciembre- desempeña el Cefas.

El Gobierno de España ocultó durante meses (entre mayo y octubre del año pasado) que conocía la decisión de Bruselas de eliminar el laboratorio, y que incluso votó a favor de suprimirlo pese al interés manifiesto de Galicia en albergar este centro. La Xunta mantuvo durante ese periodo una campaña para defender las potencialidades tanto del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) como del laboratorio de Vigo. El máximo mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, llegó a proclamar las opciones del Intecmar en un acto solemne durante el 25 aniversario del centro, en octubre, cuando Galicia ya no tenía ninguna opción. Ni desde los departamentos de Pesca y Sanidad, entonces en manos de Isabel García Tejerina y Dolors Montserrat, respectivamente, se aclaró por qué se ocultó la decisión de Bruselas, primero, y no se opuso a la misma, después.

El eurodiputado gallego en su interpelación asegura que "la Xunta vuelve a anunciar que está realizando gestiones para reunificar en Galicia las funciones asignadas al laboratorio", que a partir de enero se dispersarán entre cuatro países. El comisario Andriukaitis no solo desmiente esa aseveración, sino que volvió a repetir que "la Comisión decidió suprimir el laboratorio de referencia y asignar sus tareas a otros laboratorios de referencia de la UE". En realidad, la determinación de Bruselas de no dar marcha atrás en el desmembramiento del actual centro para los contaminantes de moluscos bivalvos ya le fue trasladado de primera mano a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, en una reunión celebrada en enero. La directora del Intecmar, Covadonga Salgado, apuntó en una comparecencia celebrada en junio que el Gobierno gallego no tiraba "la toalla", si bien valoró el hecho de que al laboratorio de Vigo se le asignara la tarea del control y clasificación de las zonas de producción. "Estamos mejor que hace un año, con más competencias. El objetivo era alcanzar el 100% [de esas competencias], no nos conformamos con las migajas", zanjó.