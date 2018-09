Cosiendo la vida sobre una ola

Tengo la fortuna de conocer viejos y rudos marineros, algunos de los cuales son supervivientes de uno o más naufragios en la mar (otros lo que sobrellevan son naufragios familiares que duelen más profundo, más adentro, más en la víscera). La misma fortuna tengo con gente de mar de mediana edad, conscientes de que no siempre se han hecho bien las cosas y que en la mar hay muchas cuestiones que deben modificarse si queremos que, efectivamente, la profesión de marinero perviva y, con ella, la pesca.

Tal vez por mi propia edad, conozco muchos menos jóvenes profesionales de la pesca o pescadores profesionales de ahora mismo, pero a aquellos con los que mantengo contacto, los veo con ganas de cambio, conscientes de que la pesca es un bien que difícilmente se puede conservar si no se varían los parámetros por los que se rige en el mundo entero. Ven la pesca asociada directamente al cambio generacional, pero no conciben este sin su vinculación a la producción, a los cambios de algunas normas impuestas por los gobiernos (ellos hablan de la política pesquera sin hacer distinciones entre la que emana del Gobierno autonómico, del Gobierno de la nación o la de las instituciones comunitarias), a los mercados nacionales e internacionales, a los compromisos socioeconómicos, al medioambiente, a los acuerdos internacionales, a las responsabilidades a la hora de compartir caladeros (sean estos nacionales, comunitarios o consecuencia de convenios específicos con terceros países). Y no se rasgan las vestiduras si se les habla de desguaces de barcos porque consideran -como los veteranos- que faltan cupos de pesca para todo cuanto flota y está dotado de motores y sistemas varios de pesca. También están convencidos de que la desaparición de algunas artes, muchas de estas artesanales, están llamadas a tal destino porque aquellos que rigen los destinos nacionales o comunitarios de la pesca desconocen verdaderamente de qué se habla cuando se plantean problemas específicos de un arte, una cultura pesquera para ellos desconocida. Habría que darle la vuelta y revisar los forros y hasta los pespuntes del sueste que tapa la caja de las ideas y los conocimientos: la pesca es la gran desconocida de Santiago, Madrid e incluso Bruselas, donde los perros continúan siendo atados con longanizas.

Entre los más jóvenes hay deseo de cambio más allá de un arte. Quieren darle la vuelta al calcetín de las pesquerías, cambiar la chaqueta con la que se ha vestido la pesca de hoy en día, basada en la de ayer, empezando por el forro. Creen que ya es hora de variar el sistema, de dejar atrás viejas historias y afrontar como en un desafío los nuevos retos que el estado de las pesquerías impone incluso más allá de lo que Santiago, Madrid o Bruselas decretan. La revolución desde dentro y afrontar el relevo generacional como una verdadera revolución mejorando incluso la que en los años 50 y 60 se produjo en la comunidad gallega, cuando se arrumbaron viejos métodos y la pesca no era una condena de por vida, cuando los más encasillados armadores pusieron en manos de sus sucesores la posibilidad de aplicar nuevos métodos.

Galicia quiere coser la vida nueva sobre una ola con un futuro cierto. Y hacerlo sabiendo a dónde se quiere llegar.