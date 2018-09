El patrón mayor de A Coruña aspirará a renovar su mandato por otros cuatro años

El patrón mayor de la cofradía de A Coruña, Felipe Canosa, optará el próximo 29 de septiembre a la reelección como líder del pósito coruñés. El máximo responsable de la entidad estaba en dudas sobre si aspirar o no a repetir en el cargo, y finalmente se decantó por el sí. "Después de pensarlo y evaluarlo, decidí intentarlo. Quiero dar continuidad a lo que trabajamos desde hace cuatro años", explicó el patrón mayor de la cofradía coruñesa. Aún tiene pendientes algunos proyectos que se planteó hace cuatro años, pero resume su mandato como "muy positivo".

La cofradía lleva sus cuentas al día. "En cuanto a la economía va todo bien. No nadamos en la abundancia, pero no tenemos deudas", explica Canosa. "En este tiempo el pósito desarrolló numerosas actividades. Cambiamos el local social, mejoramos el departamento de Oza, hay un nuevo pantalán en el muelle de la lonja y estamos a punto de conseguir una nueva embarcación de vigilancia del percebe", señala este dirigente, que indica que muchas de estas acciones no se podrían haber realizado sin la colaboración de la Autoridad Portuaria y de la Consellería do Mar: "Tenemos buena relación con las administraciones y otras cofradías", señala.

Una de las principales razones que le llevaron a aspirar a repetir al frente del pósito coruñés es acabar los proyectos que están en marcha e iniciar otros nuevos. Canosa incide en tres que para él son los más relevantes debido a su importancia tanto económica como colectiva: el dragado de la ría do Burgo, la lucha contra el furtivismo y el puerto exterior. "En la ría de O Burgo los mariscadores trabajan mal por la falta de limpieza. El saneamiento es necesario para que los mariscadores puedan trabajar y para dar vida a la zona", destaca el líder de la cofradía coruñesa. No es la única zona en la que Canosa reclama mejoras, ya que la de A Pasaxe también está pendiente de saneamiento.

Otro tema vital para el máximo responsable de la entidad es el puerto exterior, donde el sector aspira a poder faenar. "Es muy importante que el colectivo de percebeiros pueda trabajar ahí. Son profesionales equipados, formados y con muchísima experiencia que saben el riesgo que corren", recalca Canosa.

El furtivismo es otra constante que afecta a los pescadores y mariscadores y, aunque la Confraría de Pescadores de A Coruña hace lo posible para combatirlos, asegura estar perdiendo la pelea. "La costa está abarrotada de pescadores ilegales. Muchas zonas están esquilmadas por la acción de los furtivos. Los propios profesionales mantienen a los vigilantes, pero es necesaria más protección", puntualiza el patrón mayor coruñés. Los moluscos y bivalvos no son los únicos en los que se centran los trabajadores ilegales sino que el pulpo también acapara su atención. "Los submarinistas extraen mucho esta especie. No es algo general, pero a veces cuando vamos a retirar las nasas las encontramos abiertas y sin recurso", denuncia el líder del pósito coruñés.

Para optar a ser reelegido, Canosa deberá estar entre los 14 representantes del sector seleccionados en los comicios para conformar la junta general del pósito, que será la que elija al nuevo patrón mayor.