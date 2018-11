Madrid debe convencer a Bruselas de nuevo para reabrir la pesquería de sardina en 2019

El ministro de Pesca, Luis Planas, decía este mes que la pesquería de la sardina ibérica se planteaba como una incógnita de cara a 2019. Los científicos defendían el año pasado una prohibición de su pesca para recuperar la especie, pero los gobiernos de España y Portugal estimaron que el peso económico y social que tiene su captura es demasiado importante como para llevar las posibilidades de pesca a cero. Finalmente la campaña se abrió en dos tandas entre mayo y octubre con unas importantes limitaciones para las flotas de ambos países. Ahora tanto Madrid como Lisboa deben convencer de nuevo a la Comisión Europea para que la pesquería se reabra en 2019, una misión que estará vinculada a los resultados científicos.

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, explica que el interés de ambos países es el de "mantener abierta la pesquería", pero que para ello necesitan "saber el estado de la sardina para plantear a la Comisión la propuesta más conveniente". De la misma forma que sucedió a finales de 2017 y principios de este año, el Ejecutivo deberá esforzarse para convencer a Bruselas de que el mantenimiento de un tope de capturas no afectará a la recuperación de la especie.

Los científicos hablan de un posible "colapso" de no adoptar medidas y Villauriz señala que, "aun admitiendo que el estado del recurso no es óptimo y que se necesitan medidas para la recuperación biológica", el Gobierno espera nuevos estudios científicos para comprobar la evolución de la sardina en aguas ibéricas.

Los últimos informes disponibles del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) fueron publicados en julio de este año. Ese estudio sostiene también que para el año que viene las capturas deberían reducirse a cero. Tras conocerse ese informe, la reapertura prevista para el pasado 1 de agosto se redujo a 1.583,88 toneladas para España (un 35% menos a lo previsto inicialmente) y la campaña se acortó un mes, hasta finales de septiembre. No obstante, la escasa cuota disponible provocó que la pesquería cerrase definitivamente a principios de septiembre.

El sector no tiene noticia alguna sobre el futuro de la pesquería a tan solo dos meses y un día de entrar en 2019. La Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), mayoritaria en este segmento de flota en la comunidad gallega, espera disponer al menos de la misma cantidad que este año, pero reconoce que ahora mismo la especie "es un problema". "No están las cosas nada bien con la sardina y no sabemos hasta donde llegarán los gobiernos de España y Portugal", señala el portavoz de la asociación, Andrés García.