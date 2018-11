"Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho en los últimos cuatro años"

Manuel Daniel Formoso Moledo, durante los últimos ocho años patrón mayor de la cofradía de pescadores de Muros, cargo que compatibilizó de 2015 a 2018 con el de presidente de la Federación Provincial de Cofradías de A Coruña, quiere dar continuidad a la línea seguida por él y la ejecutiva de esta Federación tras resultar reelegido presidente.

- ¿Qué línea seguirá?

-Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho en estos últimos cuatro años y las cosas vendrán en el día a día. Tenemos un problema al que hacer frente de forma inmediata: en 2019 los descartes crean un grave problema al sector. Todavía se desconoce cómo se van a llevar a cabo. Los puertos no están preparados para admitir esos descartes, especialmente en puertos pequeños. Las embarcaciones menores no tendrán tantos problemas, pero los barcos de cerco y arrastre tienen sobre sí un una espada de Damocles que condiciona y mucho su futuro.

- ¿Le preocupa a usted la constante modificación de normativas de pesca y la desunión del sector?

-Es lo que estoy viendo. Llevo muchos años en la ejecutiva y sé lo que digo. Entiendo que cada uno mire por sus propios intereses; pero considero que es mejor que unos nos unamos a los otros para autoprotegernos. Esto no es óbice para reconocer que los intereses han de ser. En todo caso, los comunes a la gente que vive del mar y se sustenta con lo que pesca. ¿Los gobiernos? Sus integrantes son personas que, como cualquiera, cometen errores. Por esto tenemos que estar vigilantes, con los ojos siempre abiertos para decirles qué camino han de tomar. Porque hay muchos datos que nos facilitan, inclusive de carácter científico, que nosotros sabemos que no son verdad. Pero las cofradías y la federación estamos para enseñarles por dónde se debe caminar. Los que más saben de la pesca son los marineros. Lo sabemos nosotros y lo saben ellos.

- ¿Existe una buena conexión con la Consellería do Mar?

-Sí. De momento sí. Nosotros no tenemos queja al respecto. Otra cuestión es que existan normativas emanadas de Europa con las que no estamos de acuerdo y contra las que poco se puede hacer. La Consellería nos recibe, nos escucha y actúa en consecuencia.

- Europa controla y reduce cuotas de pesca. ¿Se puede hacer algo desde las cofradías para revertir esta situación?

-Muy poco, o nada. Las normas, las leyes, cuando vienen de Europa están hechas para ser cambiadas, pero cuesta mucho trabajo modificarlas. Para bien y para mal estamos en Europa y debemos aceptar aquello que afecta a todos los pescadores comunitarios. Por supuesto, considero que son muy mejorables.

- En la problemática que les afecta como sector de bajura, ¿qué lugar ocupa la constante subida de los precios del combustible?

-A los barcos de marisqueo o pequeño tamaño no les afecta mucho, pero al cerco y arrastre y barcos de gran tamaño les perjudica muchísimo. Por culpa de esta variación de precios en el combustible se puede llegar al amarre de las flotas enteras. El perjuicio es enorme.

- ¿Hay algunas expectativas ante la elección del presidente de las cofradías gallegas?

-No, de momento no. Estamos en ello, pero que yo conozca no hay ningún candidato presentado. Estoy convencido, no obstante, de que habrá candidatos.

- ¿Estará usted entre estos?

-No, no. Por supuesto que no.