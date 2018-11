El Gobierno permitirá las transferencias de cuotas a más flotas en el Cantábrico Noroeste

La directora general de Recursos Pesqueros, Isabel Artime, reveló ayer en la primera jornada del VI Congreso de Sostibilidade Social e Económica do Sector Pesqueiro celebrado en la lonja de A Coruña, que el Ministerio de Pesca trabaja en una nueva regulación para gestionar las cuotas de pesca en el Cantábrico Noroeste en la que se incluirá una ampliación de las cesiones temporales de cupos y la posibilidad de extender esta medida a las transferencias definitivas de cuotas. "Las perspectivas con las que trabajamos incluyen que las flotas del mismo censo o de distinto y de caladeros diferentes que compartan stocks puedan ceder temporalmente sus cuotas. También sopesamos ampliar las transferencias definitivas de cupos que ahora están limitadas a algunas flotas", adelantó Artime.

Las ventajas y debilidades de estos intercambios de las posibilidades de pesca fueron el tema central de la mesa titulada A xestión das cuotas de pesca no caladoiro nacional Cantábrico Noroeste, que contó con representantes de las administraciones gallega y española, el sector pesquero y un experto en Derecho. La directora general de Recursos Pesqueros ve más fortalezas que desventajas en esta fórmula. "Permite mejorar la planificación de la actividad pesquera, que da una mayor estabilidad al mercado y a los precios, hay una mayor atribución de responsabilidad y se produce una gestión conjunta de la cuota por las entidades", apuntó Artime, que señala como uno de los principales puntos a mejorar el equilibrio en algunas pesquerías.

El secretario xeral de la Organización de Productores Pescagalicia-Arpega-O Barco (OPP-31), Torcuato Teixeira, destacó en esta jornada organizada por la Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (Fremss), de la que también forma parte, uno de los puntos que más preocupan al sector: la compra de cuotas. "Antes de 2013 los cupos de los arrastreros de litoral que se desguazaban se repartían entre la flota restante linealmente. Pero entre 2013 y 2016 se perdieron 23 barcos y el reparto fue distinto. Se decidió que la cuota fuera subastada al mejor postor", expuso Teixeira. El representante de la OPP-31 afirma que a nivel práctico este sistema no es equitativo y deriva en consumos bajos: "Los barcos que pueden comprar cuota la acumulan y al final no la consumen. Mientras, otros pesqueros se quedan sin posibilidades de pesca y no pueden hacer nada", lamentó.

Hasta el reparto de las cuotas por barcos, las capturas en el Cantábrico Noroeste se regían por la conocida como pesca olímpica -las embarcaciones pescaban hasta que agotaban la cuota global-, pero para mejorar la gestión y eliminar problemas (precios bajos, sobrepesca...) se cambió la fórmula. "La pesca olímpica no era rentable. Había que tener en cuenta otros valores como el económico. El modelo actual de cuotas permite programar la pesca para cuando el producto que se captura tiene más valor", destacó la directora xeral de Pesca e Acuicultura de la Xunta, Mercedes Rodríguez, que añadió que el sistema debe mejorarse "flexibilizando los intercambios de cuotas para que no quede cantidad sin consumir mientras haya barcos que la necesiten".

La nota legislativa la puso el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña (UDC), Jaime Rodríguez Arana, que explicó los criterios que sigue la Ley de Pesca para repartir los cupos. "El primer principio está relacionado con la actividad histórica de los buques, con sus características técnicas y sus parámetros. También tienen que proyectarse las posibilidades de empleo del barco y las condiciones sociolaborales de los trabajadores", apuntó Rodríguez Arana.

A la inauguración del VI Congreso de Sostibilidade Social e Económica do Sector Pesqueiro acudieron el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, e Isabel Artime.