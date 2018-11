"La flota fue demonizada de forma errónea como culpable de la contaminación marina"

La empresa Ecoalf nació en 2012 con el objetivo de fabricar productos de moda realizados con materiales reciclados que tengan la misma calidad que el resto de los productos del mercado. La responsable de proyectos de esta firma, Irene Díez, participó esta semana en el VI Congreso de Sostibilidade Social e Económica do Sector Pesqueiro celebrado en la lonja de A Coruña, donde abordó el problema de la contaminación marina y explicó la colaboración que mantiene Ecoalf con el sector pesquero para la limpieza de los océanos.

- ¿Cuál es la situación actual, en cuanto a contaminación, de los mares?

-El problema de la basura marina se desarrolló muy rápido. En los últimos 50 años nuestro modelo de consumo generó un montón de residuos que la naturaleza no es capaz de asimilar debido al alto ritmo al que los producimos. Desgraciadamente los sistemas que tenemos actualmente a nivel planetario no dan abasto, no somos capaces de recoger ni de gestionarlo correctamente y mucha de esa basura que generamos acaba en los ríos y finalmente en el mar. Es un problema cada vez más importante. Son estimaciones generales, pero hablamos de ocho millones de toneladas que se vierten anualmente al mar. Es algo que debería preocuparnos.

- ¿Es una situación reversible o ya no hay marcha atrás?

-Es cuestión de cerrar el grifo, en este caso de la basura. Obviamente habrá alguna que no seamos capaces de recoger del océano y se quedará ahí, degradándose. Pero lo que tenemos que ver es las fuentes en origen y dejar de mandar esos residuos a los mares. Hay una diferencia entre la macrobasura, que son cosas que vemos y podemos tocar, por lo que podemos pararlas a tiempo, y los microplásticos y microbasuras, que son más pequeñas, menos visibles, por lo que es más complicado su control. Los grandes plásticos no deberían llegar a esos cauces ni estar tirados por ahí para que se los lleve el viento. Todo el mundo debería tener un sistema de depuración que evite los vertidos.

- ¿La mejor forma de luchar contra esta contaminación sería dejar de usar el plástico?

-Claro, hay que prevenir. Lo primero que tenemos que hacer es reducir. Hay que pensar en un nuevo modelo de vida, en nuestros hábitos diarios y comprar cosas que duren mucho tiempo y no se conviertan en basura a los 15 días.

- ¿La sociedad está concienciada del problema de la basura marina?

-Sabemos que el problema está ahí, pero a veces nos parece demasiado inabarcable porque es culpa de otros y no nuestra. Nos falta la acción. Pensamos que lo que podemos hacer nosotros un día llevando nuestra bolsa al supermercado, por ejemplo, es una nimiedad. Pero hay que tener en cuenta el poder que tenemos todos como consumidores, que es lo que hace que las empresas nos pongamos las pilas y cambiemos las formas de producir.

- Se relaciona al sector de la pesca con la contaminación de los mares, ¿es una falsa creencia?

-Los últimos estudios arrojan datos de que un 80% de la basura que llega a los océanos procede de actividades terrestres. Hay otro 20% que viene de actividades marítimas, que no solo engloban al sector pesquero. El mayor problema de la contaminación de los mares proviene de los grandes ríos que llegan muy contaminados. Es verdad que se ha demonizado un poco al sector pesquero, de manera errónea, porque es fácil opinar cuando estás a 500 kilómetros de la costa y decir que la tiran los que están allí en el mar, sin darnos cuenta de que lo que hacemos tiene una repercusión y que lo que tiramos puede llegar al mar, aunque estemos lejos de él.

- En 2015 crearon el proyecto Upcycling the Oceans, vinculado al mundo de la pesca.

-Sí. Nació en el seno de Ecoalf, que tiene como objetivo generar todos sus productos a partir de materiales reciclados. Somos una empresa de moda sostenible que recicla botellas de plástico para conseguir el hilo de poliéster. En un momento determinado empezamos a colaborar con el sector pesquero en la zona del Levante para dar salida a otros residuos y vemos que cogen con las redes de forma accidental mucho plástico. Empezamos a pensar si seríamos capaces de transformar ese plástico en un hilo de la suficiente calidad para convertirse en una prenda de Ecoalf. De inicio colaboramos con nueve cofradías y hoy son ya 37, incluyendo el puerto de A Coruña. En estos tres años los 2.500 pescadores de la flota de arrastre que cooperan con nosotros de forma voluntaria ya recogieron 280 toneladas de plástico.

- No solo se centran en la moda, también es la lucha contra la contaminación.

-Claro, somos una marca de moda sostenible, así que van las dos cosas juntas. Queremos dar una alternativa con menor impacto ambiental al ciudadano, al consumidor. Pero además, con este proyecto tenemos tres objetivos: ayudar a limpiar el mar, darle una nueva vida a esos residuos gracias a la economía circular y poner sobre la mesa un problema brutal, demostrando que los pescadores están haciendo un gran trabajo al limpiar ese mar que manchamos todos.

- ¿Cómo es el proceso de transformación de la basura marina?

-Es un procedimiento complejo, tecnológico, que incluye varias fases. Tiene unos costes añadidos, hay que limpiar, separar el residuo, porque no todo lo que llega sirve, no todo es plástico PET, el que usa Ecoalf para hacer el poliéster. Es un proyecto piloto que funciona de manera demostrativa para ver si somos capaces de ponerlo, de venderlo, de que la gente lo use y dure muchísimo tiempo.

- El puerto de A Coruña se incorporó este año a Upcycling the Oceans, ¿hay ya resultados?

-Por el momento no podemos decir que tengamos en el mercado una prenda de hilo coruñés, pero empezamos en abril y ya va prácticamente una tonelada de basura recogida. Son 140 marineros los que colaboran en el proyecto muy activamente y de forma voluntaria, y funciona muy bien con la colaboración de la lonja y de la Autoridad Portuaria.

- ¿Tienen pensado añadir más puertos gallegos a Upcycling the Oceans?

-La incorporación de A Coruña fue un poco como proyecto piloto en el Atlántico para ver qué salía. La verdad es que los resultados son muy buenos y estamos analizando la ampliación a otros puertos de la zona.

- ¿Los gobiernos deberían adoptar más medidas para solucionar este problema?

-Claro. Hay que trabajar en la prevención. Es que no tendríamos que estar sacando la basura del mar. En Ecoalf siempre decimos que ojalá nos quedemos pronto sin materia prima del mar.