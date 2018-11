Quintana pide a la UE la eliminación de las cuotas en las especies de aguas profundas

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, defendió ayer en Madrid la eliminación de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) en las especies pesqueras que no tengan riesgo de conservación y de escasa relevancia de captura, como las especies de aguas profundas. Quintana indicó que no hay actividad dirigida, ya que suelen ser especies accesorias de la actividad pesquera. Esta es una de las medidas que propone Galicia con el objetivo de flexibilizar la prohibición de los descartes.

En el marco del Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, celebrada en Madrid, Galicia propone que, en el caso de no poder eliminar el establecimiento de TAC en estas especies, se flexibilice en aquellos casos en los que falten datos biológicos suficientes para realizar un dictamen sobre las posibilidades de pesca. La conselleira do Mar, en relación a este aspecto, señaló que en líneas generales entiende que la propuesta de la Comisión Europea se ajusta bastante a las recomendaciones realizadas por los científicos.

Otro de los temas tratados fue la ejecución del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). En este sentido, se puso sobre la mesa la dificultad de ejecución de este fondo motivada por un fallo estructural en su diseño que afecta a todos los países, lo que exime, defendió la titular de Mar, a los gestores, es decir, a países y comunidades autónomas.