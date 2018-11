El patrón mayor de Ribeira pugna con el de A Illa por presidir las cofradías gallegas

El próximo sábado a partir de las once de la mañana las cofradías de pescadores gallegas elegirán a su nuevo presidente. Será el último paso en las segundas elecciones conjuntas que se celebran en Galicia. El actual mandatario, Tomás Fajardo, decidió no presentarse de nuevo a liderar el pósito de Porto do Son por lo que tampoco puede optar a continuar al frente de la Federación Galega de Confrarías. Los dos patrones mayores que optan al cargo son José Antonio Pérez, de Ribeira, y Juan José Rial Millán, de A Illa de Arousa. "Salvo sorpresa de última hora serán los dos únicos candidatos", explican fuentes del sector.

El presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de A Coruña, Daniel Formoso, explicó ayer que José Antonio Pérez tomó la decisión de dar un paso al frente tras la petición de muchos de los implicados en las cofradías de la provincia. "Está en la ejecutiva y al final lo decidió hoy -por ayer-", comentó Formoso. A pesar de haber un candidato confirmado, la federación no descarta que pueda aparecer alguno nuevo el próximo sábado.

En el caso de Pontevedra, tras la elección de su nuevo presidente, José Manuel Rosas, la federación provincial acordó que su candidato sería Juan José Rial. Fuentes de la federación afirman que en su caso "no va a haber sorpresas" y que acuden a las elecciones "con los deberes hechos".

Por el momento, y pase lo que pase en las votaciones del sábado, el puesto de presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores va a quedar en la ría de Arousa. Y es que Lugo ya confirmó que no presentará aspirante alguno (así lo indicó el presidente de la federación provincial, Basilio Otero). Sin embargo, los doce votos lucenses (seis patrones mayores y otros tantos vicepatrones) van a ser clave para elegir a un presidente en un proceso en el que también votarán los miembros de los 35 pósitos de A Coruña y los 22 de Pontevedra.