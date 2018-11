La Federación Galega de Confrarías de Pescadores elige hoy a su directiva

La junta general de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores se reúne hoy para elegir a su presidente y a sus dos vicepresidentes, de acuerdo con la normativa sobre la elección de los órganos de gobierno de la entidad. La elección se desarrollará a partir de las 10.30 horas en la sede de la federación, situada en Milladoiro.

Los aspirantes a presidir la entidad presentarán en el acto sus candidaturas ante la junta general y dispondrán de un tiempo para su defensa. Previamente se confirmó que el patrón mayor de la cofradía de Ribeira, José Antonio Pérez, se presenta por parte de los pósitos de la provincia de A Coruña (aunque no se descarta que hoy haya algún candidato más). El aspirante de la provincia de Pontevedra es el líder de la cofradía de A Illa, Juan José Rial. Lugo ya confirmó que no presentará ningún candidato, por lo que, si no hay más propuestas, entre estos dos patrones estará el próximo presidente.