La flota esquiva un duro recorte en la caballa, pero pierde más de 6.000 toneladas para 2019

La ya de por sí mermada cuota de la caballa ( Scomber scombrus) española volverá a sufrir un recorte para el próximo año. Las negociaciones entre la Unión Europea, Noruega e islas Feroe concluyeron esta semana con la decisión de reducir a más de la mitad el descenso propuesto por los científicos. Así, la recomendación de disminuir el cupo en un 42% para 2019 finalmente se ha quedado en un 20%, exactamente el mismo porcentaje de descenso que se decidió hace un año. Con ello, la flota pesquera española pierde más de 6.000 toneladas de caballa para el próximo año. La bajura gallega, una de las flotas que captura el recurso, alerta de que "la noticia es un desastre" e insta a Madrid a lograr más cantidad a través de algún intercambio.

El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) recomendó el pasado mes de septiembre que la cuota para 2019 acordada entre la UE, Noruega e islas Feroe no podría superar las 318.403 toneladas para todos los países implicados en su captura. Sin embargo, las jornadas de reuniones en la ciudad noruega de Bergen finalizaron con un acuerdo de reducción que dejará la cifra en 653.438 toneladas, lo que supone un 20% menos que las 816.797 del año pasado.

Después de aplicar los porcentajes de reparto, el conjunto de la UE dispondrá de 322.079 toneladas (tiene el 49,29% de la cuota) y a España le tocarán 24.478. La flota, a la espera de posibles intercambios que puedan aumentar la cantidad, ya alerta de que la reducción será muy perjudicial al sumarse a las más de 5.500 toneladas anuales que paga todo el sector por la multa de sobrepesca de 2009 (y que pagará hasta 2023). El recién elegido presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, José Antonio Pérez, estima que se trata de una "muy mala noticia" y que ahora habrá que ver qué movimientos desarrollan las administraciones tanto de Madrid como de Santiago. "Hay que intentar conseguir más cuota", sentencia el también patrón mayor de la cofradía de Ribeira.

Pérez tomará posesión de su cargo el próximo día 5, por lo que prefiere que sea el todavía presidente en funciones el que dé su punto de vista. Tomás Fajardo, en este sentido, recuerda que "ya este año se vivieron situaciones como la de Pontevedra, en la que muchos barcos no pudieron ir al Cantábrico" a capturar el recurso por falta de cuota. "No dejan de ser muy malas noticias. Es algo que va a complicar mucho la campaña, sobre todo al coincidir con la obligación de desembarque", lamenta Fajardo, el hasta ahora también patrón mayor de Porto do Son.

Cerco y arrastre

Las otras flotas que se verán afectadas por este recorte son el arrastre y el cerco. En el primer caso hay barcos que se dedican a la pesca directa de pelágicos y, según indican los Armadores de Marín, la decisión puede llevar a "poner en riesgo la viabilidad de las empresas".

En el caso del cerco, los 150 buques gallegos de este segmento de flota están contra la espada y la pared. Y es que a la escasa cuota de caballa se suma el casi inexistente cupo de anchoa al sur de Fisterra y la situación crítica por la que pasa la sardina. "Es una barbaridad", indican fuentes de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga).