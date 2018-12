Así se vive la búsqueda al sur de Fisterra: "Ojalá tengamos suerte y podamos encontrarlo"

El hundimiento del Sin Querer Dos ha provocado que varios pesqueros del entorno de Fisterra se hayan sumado a las labores de búsqueda, que ahora mismo se reducen a encontrar al patrón del barco, Manuel Serén. Juan José Blanco, presidente de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) a la que pertenecía el cerquero, está con su barco en la zona: "Ojalá tengamos suerte y podamos encontrarlo".

El dueño del Portosín Dos salió de puerto tan pronto como conoció la noticia del hundimiento. Poco después de las 17.00 horas llegaron a la zona del siniestro. "Pasamos ahora por encima del barco y vemos salir algo de gasóleo para arriba; está en el fondo ya", relata Blanco.

Por el momento tanto su pesquero como los otros que participan en la búsquedan están "encontrando cajas y restos de gasóleo". "Lo normal es que esté hacia donde va la corriente; empezaremos a ir hacia noroeste", apunta.

El presidente de Acerga comenta que la situación del mar no es la mejor ahora mismo y que todo el día estuvo igual. Sin embargo, señala que "con este tiempo navegamos prácticamente todos los días". "El tiempo no está para hundir un barco", concreta Blanco, aunque matiza que "quizá se pudo deber a un golpe de mar, pero no lo sabemos".