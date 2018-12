El percebe será el rey de Fin de Año al reducir su precio a la mitad desde Navidad

Los mercados coruñeses encaran Fin de Año y Año Nuevo con bastante producto, por lo que los precios no subirán tanto como lo hicieron los días previos a Nochebuena y Navidad. Además, el sector añade que la celebración del cambio de año tiene menos seguidores que la jornada navideña. "El Año Viejo no es tanto de fiesta como la noche del 24, la gente come más fuera de casa", coinciden las vendedoras del mercado de San Agustín. El tiempo permitió a las embarcaciones salir a faenar sin problema, por lo que hay más cantidad de marisco y pescado en las plazas coruñesas que durante la semana pasada.

En algunos puestos del mercado de San Agustín aún no notan el aumento de ventas habitual antes de una fecha señalada como la del 31 de diciembre. "Por ahora estamos vendiendo de todo un poco y no hay un pescado más demandado que otro. Es un poco como el día a día normal", apunta la responsable de Pescados María. A pesar de esto, sí indica que hay algunas especies que mantienen un precio algo elevado: "El rape está sobre los 18 euros el kilo, la merluza la vendimos estos días entre los 14 y los 16 euros el kilo, pero la lubina salió por más de 20 euros", subraya.

Los precios en general sufrieron una caída considerable en comparación con la semana pasada. "Los productos van más baratos. Por ejemplo el percebe para Nochebuena lo vendimos a 150 euros el kilo, pero hoy -por ayer- está a 90 euros. Igual pasa con la lubina, que ahora está a 40 euros el kilo cuando la semana pasada salió a 70 euros", señalaron las responsables de Pescados Amparito, aunque indican que la merluza es una de las excepciones a esta bajada. En Mariscos Dory, los pescados que marcaron un mayor aumento en su precio estos días fueron el rape (entre los 24 y los 28 euros el kilo) y la merluza (la grande la comercializaban por 25 euros el kilo). "El percebe está muy bueno y bien de precio. La semana pasada no bajaba de los 200 euros y ahora está a 70 euros el kilo", apunta Ángela Barrán.

La centolla vio incrementado su precio ligeramente, ya que ayer oscilaba entre los 50 y los 25 euros el kilo. El bogavante marcaba en puestos de la plaza de Lugo 58 euros el kilo, los santiaguiños 75 y las cigalas 80 euros el kilo.

Los pedidos son la alternativa que manejan los consumidores para asegurarse la provisión de marisco fresco el día de fin de año. "Recibimos muchos encargos para hoy -por ayer-, para sábado y para lunes", concreta Barrán. Lo que más pide la gente, según las placeras, es centolla, nécora, vieiras y almejas.

El patrón mayor de la cofradía de A Coruña, Felipe Canosa, sostiene que el balance de la campaña navideña para el sector podía ser mejor, ya que la semana pasada el mal tiempo no dejó faenar a la flota. "Estos días las capturas fueron buenas, pero de cara a Nochebuena no pudimos salir, lo que rompió un poco la economía de la campaña y del año porque perdimos de vender durante los mejores días del año", manifiesta Canosa.