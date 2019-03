La Xunta lamenta que Pesca no mediase hace "meses" con Bruselas por las cofradías

El Gobierno gallego respondió al ofrecimiento del Estado para mediar entre Xunta y Bruselas en favor de las cofradías gallegas para que no se queden sin ayudas europeas. La Consellería do Mar dice agradecer al Ejecutivo central el hecho de "sumarse" a sus gestiones, pero lamenta que no lo hiciese antes ya que sostiene que lleva "desde hace meses" trabajando para solucionar esta cuestión.

La consellería que encabeza Rosa Quintana no admitió las solicitudes de varias cofradías para recibir ayudas para vigilancia, control y asistencia técnica por la comercialización de especies de tallas antirreglamentarias. Tras ello, la Secretaría General de Pesca se ofreció a mediar entre Xunta y Bruselas. En respuesta, la Xunta afea que esta mediación por parte del Ministerio llega "toda vez" que la consellería "ya abrió camino en Bruselas para poder resolver esta situación".

Mar emplaza al Gobierno a que cambie ese informe y a modificar la ley de pesca que tipifica como sanción grave la tenencia, almacenamiento o venta de productos de talla inferior al reglamentario.