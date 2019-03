Arousa es la única ría que extrae vieira a la espera de que mejoren los análisis en Ferrol

Los mariscadores de la ría de Ferrol llevan sin poder extraer vieira desde el pasado mes de junio. Tenían una campaña programada para desarrollar a lo largo de ese mes, pero solo pudieron extraer la especie durante cuatro días -del 11 al 14 de junio- por la presencia de la toxina amnésica (ASP) en las aguas de la ría. Esta situación se extiende a día de hoy, ya que a lo largo de estos meses la captura de la vieira se pospuso debido a que los análisis realizados por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) confirmaban que la toxina seguía a niveles muy elevados. El último estudio que desarrollaron mejoró los ánimos de los mariscadores, ya que a pesar de que todavía hay toxina, su presencia se vio disminuida.

"Estos resultados fueron bastante mejor, pero aún falta un poco para entrar en lo que dice la ley. Al ritmo que va mejorando calculo que en una semana puede estar bien", sostiene el representante de la campaña de vieira de la Confraría de Pescadores de Ferrol, Jaime Gabarri. Si la mejoría se mantiene en el próximo análisis, los mariscadores esperan volver a extraer este bivalvo en un plazo de una semana. A pesar de esta noticia, no se conoce la causa de que la toxina estuviera en la ría tanto tiempo, ya que también frustró la campaña de vieira pensada para Navidad y en cerca de nueve meses solo pudieron capturar 8.000 kilos -extraídos entre el 11 y el 14 de junio-.

"Esta situación no tiene explicación, no hay algo palpable que pueda aclararla. Pregunté pero parece que ni los científicos saben bien por qué sube o baja tanto en función del periodo", apunta Gabarri. Anteriormente, se habían realizado una serie de estudios y análisis del mar para conocer cuáles eran las épocas en las que solía haber toxina amnésica en la ría de Ferrol. "Por estas fechas iría bajando, por lo que la vieira suelta la toxina. Después en verano vuelve a subir y a partir de ahí ya no suele dar bien. No está variando con la situación que vimos otros años", señala el representante de la cofradía de Ferrol, que añade que ahora las aguas no se renuevan como antes después de la construcción del puerto exterior.

Los mariscadores seguirán unos días más pendientes de los análisis del Intecmar, pero si sus resultados confirman la desaparición de la toxina empezarán a faenar lo antes posible y siguiendo los parámetros que tenían marcados en junio. "La idea es salir cuatro días a la semana y capturar entre 1.500 y 2.000 kilos diarios", concreta Gabarri. Además, la apertura de la campaña se extendería, en principio, cuatro semanas.

Por el momento, solo se está extrayendo la especie en un punto de la costa gallega: en la ría de Arousa. El pasado 14 de marzo los mariscadores de la zona extrajeron el bivalvo, y también autorizaron poder hacerlo los próximos días 20 y 21. Por el contrario, en la zona de Pontevedra no se capturó vieira en los últimos meses, según informa la Consellería do Mar. El organismo apunta que hay zonas de la comunidad en las que no se autoriza la extracción de la especie desde hace años. "La ría de Vigo lleva sin abrir desde el año 2002", señalan fuentes de la consellería.

Requisitos a cumplir

La Consellería do Mar es la encargada de autorizar la captura de la vieira. Para ello se tienen que cumplir unos requisitos determinados, derivados sobre todo de la problemática de la acumulación de la toxina amnésica en una parte del bivalvo. El nivel de esta toxina tiene que cumplir unos límites, pero además el recurso tiene que pasar por una planta de eviscerado para retirar el hepatopáncreas de la vieira antes de ser comercializado el recurso.

El proceso de extracción, hasta el ingreso de las vieiras en la evisceradora, se realiza bajo la supervisión del Servizo de Gardacostas de Galicia para asegurar que llegan al mercado de forma legal y se pueden consumir sin peligro de intoxicación.

Para poder empezar a extraer la especie, el Intecmar -dependiente de la Consellería do Mar- tiene que dar el visto bueno tras obtener los resultados de los análisis que se hacen de las aguas de las zonas. Una vez se compruebe que las aguas de la zona están libres de la toxina amnésica (que cumplan los niveles permitidos), los mariscadores podrán capturar el bivalvo pasado un tiempo, ya que el proceso de eliminación natural de la ASP en la vieira es lento.

En lo que va de año solo dos lonjas realizaron subastas de vieira: la de Rianxo y la de Cambados. Los trabajadores del pósito coruñés extrajeron 3.112 kilos de la especie, vendidos por 17.116 euros. El centro de primera venta de Cambados comercializó 40.245 kilos del bivalvo, que dejaron unos ingresos de 221.347 euros, según los datos provisionales disponibles en la Plataforma Tecnolóxica da Pesca, dependiente de la Consellería do Mar.