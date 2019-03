Las cofradías coruñesas piden a Madrid que apruebe su plan para la campaña de caballa

La Federación Provincial de Confrarías de A Coruña mandó ayer una lista de alegaciones a la Secretaría General de Pesca para que autorice a la flota de artes menores a capturar caballa de la forma en que los patrones mayores de los pósitos coruñeses lo habían acordado en asamblea. El organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca le mandó a la federación provincial, hace unos días, el borrador en el que se realizaba un reparto individual de la cuota, en vez de un reparto a nivel provincia. "Con esto no vamos a ningún lado. Pedimos que se respete lo que acordamos en la asamblea, como siempre se hizo", indica el presidente de la federación coruñesa, Daniel Formoso, que añade que también pidieron la apertura de la campaña para el 2 de abril - primero la habían pedido para el 18 de marzo-.

Uno de los argumentos que defiende la Secretaría de Pesca es que la obligación de desembarco no es compatible con el planteamiento realizado por las 35 cofradías de A Coruña. "Menos compatible será si nos hacen un reparto individual. Las cuentas que echan ellos... no sé. No estamos de acuerdo, tuvimos una asamblea, y lo que se acordó fue unánime", apunta el también patrón mayor de la cofradía de Muros.

Formoso sostiene que, en caso de que la respuesta de la Secretaría General de Pesca sea negativa para sus intereses, piensan en acudir a los tribunales. Por el momento todavía tienen que esperar a que el organismo les comunique su decisión, que esperan recibir, como muy tarde, a principios de la semana que viene.

"Si se reparte la cuota individualmente entre los 1.600 barcos de artes menores de la provincia ni se iría a la caballa, y todos tienen derecho", señala Formoso.