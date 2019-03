"Non haberá ninguén máis interesado en coidar o mar que nós porque é o noso futuro"

Tras catro anos á fronte da Confraría de Pescadores de Lira-Carnota, José Mariano Lago presentouse de novo como candidato para dirixir o pósito. As razóns que lle levaron a elo están ligadas co afán continuista de mellorar a situación da entidade. Lago colleu a dirección da confraría cando tiña unha débeda de máis de 100.000 euros que a estivo a punto de provocar a súa desaparición. Agora a situación mellorou e ao pósito quédanlle 40.000 euros para saldar esa débeda. "Con un ano ou dous nos que vaian ben as cousas quedariamos sen débedas", apunta Lago. Para lograr este obxectivo, o patrón maior da confraría de Lira aposta pola colaboración dos socios. "Hai que falar cos mariñeiros para que vendan todos na lonxa, todos colaboran", celebra Lago

José Mariano Lago repite á fronte da confraría de Lira-Carnota unha lexislatura máis. Cando colleu os mandos da confraría hai máis de catro anos tivo que facer fronte a unha débeda que estivo a piques de provocar o peche da entidade. Tras anos de traballo e esforzo, esa débeda foise reducindo ata os 40.000 euros. Por iso un dos obxectivos de Lago é conseguir saldala antes de que remate o seu segundo mandato.

- É a segunda vez que asume o cargo de patrón maior. Que lle levou a presentarse de novo?

-A miña loucura persoal, pode ser [risas]. A verdade é que me presentei para seguir co proxecto que comezamos hai catro anos, a ver se podemos levar á confraría outra vez a flote.

- Ao ter xa unha experiencia de catro anos á fronte do pósito, como afronta este novo mandato?

-Agora é unha cousa máis de continuidade. Cando comezamos hai catro anos a intención era a de salvar a confraría. Agora penso que imos bastante mellor e a ver se chegamos a desempeñarnos de todo.

- A idea que ten, ademais de rematar o proxecto, é a de manter as liñas de traballo expostas estes anos?

-Si, a nosa intención é a de seguir como ata agora. O asunto é seguir como estábamos porque claro, unha vez que comezamos foi indo ben, foise mellorando. Os barcos vendemos todos na confraría, na lonxa, todo o mundo colabora e esta é a maneira de saír para adiante.

- Cal é o maior problema ao que ten que enfrontarse?

-Pois foi e é a débeda que había anterior a que chegara eu ao cargo. Case que é u único problema, porque o resto vai ben. É unha cousa normal. Hai que falar con todo o persoal e cos socios para que todos intenten vender na lonxa da confraría. Iso é algo que se desenvolveu, todo o mundo está colaborando e tamén os prezos son competitivos coas outras lonxas. Para que imos vender a outras lonxas se aquí pagan igual ou máis?

- Hai catro anos, polo tema da débeda, chegouse a expor a posibilidade de que desaparecera a confraría. Como está agora a situación? A débeda está saldada?

-Este ano a confraría tivo uns beneficios de 42.000 euros. O que pasa é que aínda estamos pagando a débeda que había, que superaba os 100.000 euros. Cada vez vai habendo menos, pero os beneficios tamén se van ao pagala. Agora veu a persoa que leva a contabilidade da entidade e cos 42.000 euros que houbo de beneficio á confraría quédalle por pagar uns 40.000 euros da débeda. Baixamos máis de 100.000 euros en catro anos. Con un ano máis ou dous nos que vaian ben as cousas, a confraría queda sen débeda. Despois os beneficios que se xeren serán para ten un colchón para calquera eventualidade que xurda.

- A recuperación que está logrando non é so por un bo momento, se non tamén polo traballo que fan.

-Sen dúbida. Nunca nesta confraría houbo tanta implicación dos socios. No verán facemos unas festas con menús degustación, todos colaboran, venden na lonxa, que é algo moi importante porque ao final os cartos xéranse das vendas en lonxa. Tamén hai diferentes subvencións, pero non imos a vivir desas axudas. Temos que vivir do que fagamos nós. Se hai unha subvención benvida sexa, pero o normal é que a confraría se sustente a si mesma, non pensando no que poda vir ou non, porque se ao final non chega despois non hai solución. O que se pode dicir é que nestes catro anos sempre fomos a mellor. Era unha confraría que hai uns anos ía cerrar, querían intervila. Os socios tomamos unha decisión, ou cerrábamos ou intentamos seguir, así que optamos polo segundo.

- Quitando que aínda hai algo de débeda, cal é a situación económica da confraría?

-Vamos ben, está ben, podemos seguir sen problema ningún. De momento non hai nada que indique que teñamos que cerrar. Podería dicirse que a pesar da débeda a cousa vai ben. Ponte a pensar que se cando collemos a confraría non houbera ningunha débeda agora teriamos un colchón económico de máis de 100.000 euros. Podíanse facer cousas, comprar outras, sen ter que ir a pedir préstamos aos bancos. O que non me explico é como agora en catro anos houbo superávit e os anos anteriores foron un desastre.

- Un dos principais obxectivos que ten é que os socios sigan vendendo na lonxa de Lira.

-Si, hai que falar cos compañeiros, aínda que a principal estratexia é buscar por prezos competitivos. Eu quero vender en Lira, pero que o prezo sexa como o doutras lonxas, ou se se pode un pouco mellor. Se o administrativo que traballa para a confraría non se interesa porque haxa bos prezos, á xente dálle igual. Se, por exemplo, aquí o polbo vai a sete euros e en Muros vai a oito os mariñeiros van a vendelo alí, porque se tes 100 quilos son 100 euros de diferencia. Non se está para tirar cos cartos. O que traballa para a confraría ten que dedicarse aos mariñeiros, que iso era o que fallaba antes.

- Hai algún proxecto que teña en mente para realizar ao longo destes catro anos?

-Á lonxa hai que pegarlle un retoque. Xa estamos en conversacións coa Administración para poder arranxala e parece que están pola labor. No referente a como levar a confraría vamos a seguir como ata agora porque nos vai ben. Intentaremos nestes catro anos que veñen sacar a confraría a flote. O obxectivo é chegar a non deber nada, cando cumpramos isto estaremos máis contentos e teremos máis marxe de manobra. Comezar unha lexislatura con débedas sempre che lastra, por iso queremos intentar non deber nada, despois xa faremos outros proxectos.

- Como valora o traballo das administracións en materia pesqueira? Traballan para coidar a pesca?

-Entendo que terían que traballar en favor da pesca porque se non esta acábase. Pero se cadra terían que contar máis co punto de vista dos mariñeiros. Hai intermediarios, persoal, que nos vai defender ante algunhas administracións, que non está totalmente cualificado. Quen mellor poden arranxar os problemas do mar son as persoas que viven del. Non haberá ninguén máis interesado que nós en coidar o mar porque é o meu e o noso futuro.