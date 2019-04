El mal tiempo lastra la campaña de anchoa y las capturas de caballa del cerco

El cerco gallego sigue pasando por una situación complicada debido a la falta de cuotas disponibles para algunas de sus especies objetivo y por el mal tiempo que se dio en las últimas semanas. La flota apenas realiza capturas de caballa, no solo porque la especie todavía no bajó del Cantábrico a aguas gallegas, sino también por la imposibilidad de salir a faenar. Esta misma situación se da también en la pesquería de la anchoa, que comenzó el pasado 1 de marzo. A pesar de esto, se sumarán más embarcaciones a la pesquería. "Este fin de semana saldrán más barcos para el Cantábrico", señala el representante de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García, que añade que ya hay una decena de buques de la asociación en el norte.

"Por el momento está habiendo muy poca xarda por aquí, pero también hay mal tiempo en el mar. A parte de que la cuota que tenemos es muy pequeña, con lo cual lo que se entiende por campaña no va a haber", lamenta García. La flota de Acerga „formada por 107 cerqueros„ puede pescar 964 toneladas de caballa, a las que se le sumaron 120 toneladas procedentes de la cuota extra que consiguió Madrid a través de intercambios el pasado 21 de marzo. A pesar de este incremento, el portavoz de Acerga afirma que es una cantidad insuficiente para la flota. "Hay barcos que acabarán la cuota en un día, en dos o en tres. Es que tenemos muy poca cantidad. Va a ser una campaña anecdótica, nada más", manifiesta García.

De cara a lo que resta de año, el cerco confía en que se pueda conseguir más cuota a través de intercambios y negociaciones. Por el momento, la flota cerquera tiene que esperar a que el tiempo mejore para poder salir a faenar. "Llevamos dos semanas con mal tiempo, tres con esta. En esta semana que pasó solo pudimos trabajar dos días: lunes y martes", concreta el representante de Acerga.

Durante el primer mes de campaña de la anchoa, las lonjas gallegas subastaron 331,7 toneladas de anchoa, mientras que en el mismo periodo del año pasado las embarcaciones habían descargado 692 ,4 toneladas, un descenso del 52%.

Reparto de sardina

El cerco gallego no está de acuerdo con las 10.300 toneladas de sardina que propuso la Comisión Europea a repartir entre España y Portugal para la campaña de este año. "Nuestras perspectivas se centran en poder conseguir 15.400 toneladas. Consideramos que es una cantidad que se puede pescar porque está por debajo de la mortandad por pesca que marca el plan de gestión", indica García, que añade que no entienden "la razón por la que no podemos capturar esa cantidad".

Ya que esta es una decisión que se debe tomar y aprobar desde Bruselas, Acerga pidió una reunión con el director general de Pesca de la Comisión Europea, João Aguiar, para que les explique "las razones por las que no podemos pescar esa cantidad de sardina y qué piensan hacer con el cerco". "Las 10.300 toneladas propuestas no aseguran la pesquería ni la viabilidad económica de las empresas", matiza el representante de Acerga.