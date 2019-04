Las cofradías coruñesas ven "complicado" el cambio en el reparto de la caballa

El pasado jueves la Secretaría General de Pesca se reunió con representantes del sector y de las comunidades autónomas del Cantábrico Noroeste para hablar sobre el reparto de la cuota de la caballa, que generó polémica en las últimas semanas. En ese encuentro se formó un grupo de trabajo para estudiar la pesquería y barajar las posibles alternativas que se presenten para un hipotético cambio en este reparto. Debido a las posturas tan dispares que defiende cada comunidad „el País Vasco y Cantabria no quieren que se modifique„ y cada segmento de flota, la posible variación es algo "complicado". "Es algo que veo bastante difícil, más aún cuando quieren entrar todos los sectores. El cerco y el arrastre tienen cuotas individuales por lo que no van a querer ceder", apunta el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de A Coruña, Daniel Formoso.

El también patrón mayor de la cofradía de Muros manifiesta que la reunión mantenida entre el sector, las comunidades y Pesca fue "muy positiva". "No se decidió nada pero fue una primera toma de contacto para ver lo que pensaba cada parte", indica Formoso. El próximo encuentro en el que se tratará más profundamente la cuestión del cambio del reparto de la xarda tendrá lugar en junio, aunque el periodo electoral no asegura que se vaya a producir. "Sabemos en las fechas en las que estamos, por lo que quizás en junio no están las mismas personas que ahora, así que a lo mejor cambia todo", señala el representante de las cofradías coruñesas, que añade que ningún partido lleva en su programa electoral esta cuestión.

En este sentido, Formoso sostiene que los cambios de gobierno suelen afectar negativamente en el sector, porque eso implica nuevas leyes. "Cada normativa que ponen nos perjudica. Cada vez nos ponen más leyes, pero no sacan ninguna. Desde hace 20 años cada vez hay más normas que desfavorecen a los que trabajan", lamenta el dirigente de las cofradías coruñesas.

Cierre de campaña

La Secretaría General de Pesca estableció para las 00.00 horas del 11 de abril el cierre "precautorio" de la campaña de la caballa para embarcaciones distintas de arrastre y cerco de la provincia de A Coruña, medida tomada a petición de la federación provincial de cofradías. "Fuimos nosotros los que pedimos el cierre porque no nos queremos pasar con el consumo de la cuota. El año pasado lo pedimos pero no nos lo dieron hasta dos días después, por lo que tuvimos sobrepesca", concreta Formoso, que añade que prefiere que les sobre cuota a que les falte porque no quieren "cerrar la pesquería". Ahora esta flota solo podrá pescar caballa de forma accidental.