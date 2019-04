Un anzuelo para 'millennials'

El futuro de la pesca gallega no solo obedece al reparto de cuotas asignadas a las distintas especies, al equilibrio indespensable entre la explotación y la sostenibilidad de los recursos, o al relevo de trabajadores en una industria secular. También depende del consumo y los jóvenes actuales, los llamados millennials, la generación de 18 a 30 años, no tiene al pescado como alimento fundamental en su dieta. "Conscientes como somos de que se estaba produciendo una falta de continuidad del consumo cuando los niños pasan a ser millennials, adjudicaremos una campaña de promoción para fomentar el pescado en esa franja de edad", explicó la directora general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez, en la última comisión parlamentaria.

Según la encuesta divulgada por el Ministerio de Agricultura y Pesca sobre el consumo y comercialización de alimentos, los millennials españoles „no solo los gallegos„ son los que menos gastan en la compra de productos del mar junto a los jubilados. Los datos de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) corroboran la estadística ministerial al señalar que el 30% de los jóvenes no toman pescado dos veces por semana y el 6% no lo consume jamás. Por este motivo, la Asociación debatió "cómo acercar los productos del mar a los millennials" en su 19º Congreso, celebrado el pasado mes de junio en Baiona, con destacados ponentes como el conocido cocinero estrella michelin Ángel León, apodado el Chef del Mar. "¿Ha cogido alguna vez a su hijo, lo ha llevado a la plaza y han acabado juntos en casa cocinando el pescado?", pregunta León para sustanciar un argumento que pasa por la necesidad de dedicar tiempo a culturizar desde pequeños. Los usuarios pueden visionar el vídeo del chef, del emprendedor e influencer Fabián León „que reivindica un ejercicio de empatía para entender las preocupaciones de los millennials, su forma de entender el mundo a través de experiencias y hablarles en sus medios y con su idioma„ o del especialista Ignacio Biedma, en la web de la Aecoc. Biedma comenta que los jóvenes buscan un producto "saludable" que "sea rápido y sencillo de preparar". En este sentido la especialista en tendencias de consumo Silvia Fraga reconoce que los millennials han revolucionado la forma de consumir. "Hay que conocerlos de verdad y para ello no sirven los métodos sociológicos al uso", añade Fraga, quien sostiene que esta generación vive en una evolución tecnológica constante. La crisis, explica, trazó una frontera entre sus expectativas y la de sus padres, de ahí que el coche o la casa en propiedad ya no sean prioritarios para ellos, y de ahí que surjan nuevas formas de relacionarse y de consumir.

En cualquier caso, independiente de las identidades intergeneracionales, lo que todavía no está en cuestión son los beneficios el pescado en la alimentación. Tanto es así que la Fundación Española del Corazón lo califica de "imprescindible" en la dieta. El consumo de pescado, según la Fundación, forma parte de una dieta equilibrada y su ingesta debe ser de 3-4 raciones a la semana (1 ración = 125-150 g), ya que es un alimento muy completo que aporta proteínas de alto valor biológico, vitamina D y del grupo B, yodo, potasio, hierro, calcio, entre otros nutrientes.

Otra de las ventajas corroborada por diversos estudios es la relación del consumo de pescado azul (sardina, caballa, atún, bonito, pez espada, salmón, arenque, boquerones, jurel?) y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Este tipo de pescado, explica la Fundación Española del Corazón, constituye una importante fuente de ácidos grasos Omega 3, reducen los niveles de colesterol LDL ( malo) y retardan el proceso de acumulación de placa grasa en las arterias.

Otro estudio realizado por el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Valencia concluye que el consumo de pescado se asocia con un menor riegso de diabetes. En él participaron casi mil personas con alto riesgo cardiovascular.