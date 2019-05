Salvemos personas, no empresas

Camino de los treinta años de vida y muchos servicios prestados en la mar que han servido para salvar las vidas de centenares de personas „rescatadores, pilotos, mecánicos, etc. que prestan sus servicios en la Comunidad gallega como integrantes de las tripulaciones de los helicópteros contratados por la Consellería do Mar para el Servizo de Gardacostas a través de la empresa Babcock„ han mostrado en las calles de Vigo su disconformidad con la pretensión de la concesionaria de ese servicio de reducirles su salario entre un 13 y un 30%. ¿Causa de tal rebaja salarial? Según la empresa, los sueldos que perciben son superiores al precio que rige en el mercado. La plantilla de Babcock „cerca de un centenar de trabajadores en Galicia„ niega la menor y aduce que la situación empresarial es consecuencia de la mala gestión practicada por sus gestores en los últimos años.

No es la primera vez que el personal de los helicópteros contratados por la Consellería do Mar „aeronaves que fueron primero de la propiedad de esta Consellería y que en una gestión tampoco demasiado clara la Xunta vendió al concesionario del servicio que ahora lleva a movilizaciones a su personal„ se ven en la obligación de hacer patente su protesta por las condiciones de trabajo. Y, aunque parezca mentira, el sector guarda tanto silencio al respecto como en la canción famosa se dice hace el Ebro al pasar por El Pilar. Y uno cree, sinceramente, que debe ser la propia gente de la mar la que exija aclaraciones a la Consellería y a la empresa concesionaria del rescate marítimo sobre el por qué sus vidas han de estar al albur de las condiciones salariales de unos trabajadores cuya misión fundamental en la mar es protegerlos y, en cualquier caso, ayudarles a conservar sus vidas, algo que no parece tener demasiada importancia para los gestores de una empresa encargada de velar por los que en el medio marino desempeñan sus funciones profesionales.

Sería obligado preguntar a los rectores de Babcock si su salario real se corresponde con los precios de mercado que rigen en este momento. Porque, como dicen los mecánicos, pilotos, rescatadores y administrativos del Servico de Gardacostas de Galicia, ellos están para salvar personas y no empresas, justo lo contrario de lo que corresponde a los directivos de Babcock.