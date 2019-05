Obligados a pescar menos

Los cerqueros gallegos tienen en sus retinas las puestas de sol y, en sus bolsillos, tan solo las manos. No hay otra cosa que guardar en ellos. Nada nuevo bajo el sol para quienes, como al arriba firmante, nacimos en momentos de vacas flacas y, con una peseta, tenías que arreglarte para asistir a una función de cine y adquirir en los puestos callejeros pan de higos con el que endulzar los momentos tranquilos de películas como las de vaqueros, las de espadachines y demás cintas que quedan en el baúl de los recuerdos.

En aquellos tiempos, no obstante, también había chavales con reales y pesetas suficientes como para comprar golosinas al entrar en el cine, en el descanso (siempre hacía un alto en la función el maquinista para que el público pudiera enterarse de los productos que se exhibían en los anuncios mejor o peor "dibujados" en los cristales de la máquina de cine) y, posteriormente, a la salida, antes de merendar y mientras tú te zampabas „y con qué ganas„ una tostada de pan con aceite y azúcar o con nata y azúcar. Pero en el bolsillo, al igual que ahora los cerqueros gallegos, no podías meter sino las manos. Otra cosa no había.

Para el cerco gallego ya no quedan posibilidades para la captura de la xarda, no hay mucha alegría respecto del futuro de la sardina y, a la vista está, la anchoa va a la buena de Dios dando tumbos Cantábrico adelante y a ver si la pesquería da síntomas de vida en el noroeste peninsular.

Mientras que aquí no se pueden llevar a la chona ni las raspas, los pescadores vascos, cántabros y asturianos han descargado del orden de las 7.000 toneladas de anchoa en puertos de Euskadi. Anchoa de muy reducido tamaño, prácticamente inservible para la conserva, vendida a un precio medio de 1,23 euros. Esta circunstancia ha llevado a los pescadores del Cantábrico a reducir los días de pesca dejando tan sólo tres como hábiles para la faena. Todo porque se pesca mucho, la anchoa es pequeña y los precios no son mayores. Por tanto, mejor perder días de faena que pescar para ganar poco. Aquí, en el noroeste, lo dicho: manos en los bolsillos y a esperar esa anchoa que, teóricamente, crece en su desplazamiento desde las costas vascas hasta las aguas gallegas.

El problema es que, aunque de pequeño tamaño, también la anchoa se sigue pescando y pasa al parque de pesca de cada barco para su venta posterior cómo, dónde y cuándo se pueda. Y a un precio tan bajo que para qué salir a pescar.

En Galicia, lo dicho: manos en los bolsillos por aquello de que no se enfríen los dedos. Los marineros gallegos no pescan porque no tienen qué, y los del Cantábrico negocian para pescar menos y después de haber vendido del orden de las 8.800 toneladas la caballa que aquí no se logra capturar.