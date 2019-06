"Os políticos da Unión Europea tiñan que vir aquí porque Galicia é un sitio moi distinto"

Os preto de 260 socios da Confraría de pecadores de Muros reelixiron a Daniel Formoso como patrón maior da entidade. Formoso, que xa suma 14 anos no cargo, afirma que é un traballo que desgasta, pero que os anos suman experiencia. "Lévalo mellor porque sabes máis e tratas coa xente", concreta. Formoso lamenta a redución da frota artesanal e a falta de relevo xeracional. "Os armadores xubílanse e ninguén segue cos barcos. Non hai xente porque non ve un bo futuro", indica o patrón maior. Outra das preocupacións que ten Formoso está ligada coa falta de cotas e o aumento das trabas administrativas. "O problema das cotas é un dos peores que ten a frota artesanal", manifesta o dirixente do pósito de Muros

A confraría de pescadores de Muros segue liderada por Daniel Formoso. Leva xa 14 anos no cargo e afirma que a experiencia axuda a levar mellor o cargo. A frota de artes menores do pósito veuse reducida, aínda que o marisqueo está a dar un respiro á entidade. O comezo do ano non foi o esperado por Formoso, que agarda que a situación cambie aínda que todo "depende de se o peixe está preto da costa", apunta.

Leva 14 anos no cargo, é un traballo que desgasta dalgunha forma?

Si, pero por un lado a xente que somos de mar (eu veño de familia mariñeira) témoslle un cariño especial a isto e aguantas. Iso non quere dicir que vaias a estar sempre. Quizais no meu caso foi un erro repetir. Tamén é verdade que canto máis tempo levas, por un lado desgasta, pero polo outro tamén o levas mellor porque sabes máis, tratas coa xente... como di o refrán vale máis malo coñecido que bo por coñecer.

Cales son os principais problemas da confraría?

Están relacionados coa pesca de artes menores e artesanal. Cada vez vai a menos, está minguando bastante. Sen embargo o marisqueo foi mellorando, polo que unha cousa aguanta pola outra. Antes tiñamos moito arrastre na entidade, polo que dependemos de si o peixe está preto de aquí para que os barcos veñan a vender á lonxa, que é o sustento que ten a confraría: a porcentaxe das vendas.

Como definiría a situación económica do pósito?

Levo 14 anos de patrón maior e agora mesmo está mellor que antes. Houbo anos nos que as cousas foron peor e noutras, mellor: o 2015 e 2016 foron bos, o 2018 non foi malo... Muros tiña moitos barcos de pesca pequenos, de artes menores, e foi a menos esta frota. Despois temos aos barcos de cerco que veñen a vender. Cando máis nos afecta é cando o peixe está preto da nosa costa porque os barcos, polo consumo, veñen á lonxa. No marisqueo si que fomos a máis.

Este ano comezou como se esperaba ou está sendo complicado?

De momento si está a ser un pouco complicado. Tamén ao depender do que se vende na lonxa é difícil. Aínda non estamos a mediados de ano e de momento non imos ben como o ano pasado ou fai dous, pero a situación pode cambiar. No marisqueo si seguimos ben e pensamos que vai ser un ano bo e oxalá non nos equivoquemos. E no resto non sabemos, todo depende de se o peixe está un pouco cerca e se os barcos de arrastre e cerco veñen a vender á lonxa.

Dende cando se experimentou a mellora do marisqueo?

Fomos aumentando un pouco en case todo. Os prezos aumentaron, hai mariscadores, co ameixón foinos bastante ben, incluso co libre marisqueo tamén. Estamos mellorando pouco a pouco. Facemos traballos de limpeza, sementamos, temos vixilancia. A xente está máis involucrada. Tamén ao final a natureza é o que é, polo que hai anos que che pode ir un pouco mellor ou peor por moito que fagas. Xogamos con iso, pero si que é verdade que cando se coida unha cousa os froitos vas a velos.

Están a ter problemas cos pescadores furtivos?

Hai temporadas nas que están un pouco máis calmados pola razón que sexa. Agora temos unhas praias nas que estamos as 24 horas do día vixiando coa Garda Civil. Aínda que parece que nos últimos tempos os furtivos vixíannos máis a nós que ao revés. Por iso hai tempadas nas que nos custa un pouco máis aguantalos e outras non.

É un problema de sempre, non se poderá eliminar?

Erradicala de todo é complicado porque algo sempre vai haber. Cada vez os servizos de Gardacostas, da Garda Civil, as confrarías en si cos seus vixiantes e as propias mariscadoras vixían máis e os móbiles axudaron moito. Niso mellorouse, pero erradicar o furtivismo vai ser imposible.

O sector está a pasar por un bo momento?

Para nada. O problema das cotas é un dos peores que ten a frota artesanal e de artes menores. Cada vez temos máis trabas. Se non é polos faros é polas caixas de primeiros auxilios. Por agora diría que non se está a pasar por un bo momento.

Poderíase facer algo para cambiar a situación?

Hai aspectos que se deberían de regular doutra forma, pero hai que ir pouco a pouco. A xuventude non se está implicando en que haxa un bo futuro no mar cando hai anos os rapaces ían a traballar ao mar. Agora tratan de ir a outras partes onde vexan un mellor futuro ou máis cómodo. O mar é un traballo duro e a xente trata de escaparse, ao final búscanse traballos nos que se poida vivir máis comodamente.

Nestes últimos anos perdeuse parte da frota da confraría?

Na pesca artesanal e de artes menores fóronse perdendo barcos. E tamén no arrastre. Os armadores xubílanse e, se non teñen seguidores, ninguén continua cos barcos. Non hai xente porque non ve un bo futuro. E despois por enriba algúns barcos pasaron a ter bandeira portuguesa ou venderon os seus e os compraron os portugueses. Alí teñen menos trabas, danlle máis cota e menos problemas. Iso é o que non se entende.

A nivel Europa hai un descoñecemento do que é en si o sector?

Efectivamente, aínda que penso que cada día o van vendo máis porque se lle está mostrando como é. Melloramos, pero vai un pouco lento. Quizais os políticos de Europa tiñan que vir aquí porque Galicia é un sitio moi distinto onde temos variedades de pesca, as mellores rías, e terían que coñecelo.