El cerco consume la cuota de anchoa en una campaña "buena, pero corta"

El pasado 1 de marzo el cerco gallego (y español) empezaba a capturar anchoa en el Cantábrico Noroeste. Apenas tres meses después, la Secretaría General de Pesca decretó el cierre de la pesquería debido al "sobrepasamiento" de la cuota asignada al primer semestre del año „había 29.770 toneladas de las que el 15% se reserva para el segundo semestre„ a partir de las 00.00 horas de ayer. Al sector gallego no le sorprendió la noticia, pero sí esperaba que la campaña se extendiera unas semanas más. "Cerró antes de lo previsto porque se pescó mucho. Esperábamos que llegara a final de mes, pero cerró a principios", apunta el representante de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García, que añade que fue una campaña "bastante buena, pero corta".

A lo largo de la pesquería y debido a los altos niveles de capturas que se realizaban en el Cantábrico, Acerga había propuesto que se regulara la pesca de la anchoa pequeña de otra forma, pero no se consiguió. "Cuando llegó la regulación ya había un consumo excesivo", lamenta García. La intención de la asociación era establecer topes de capturas por barco y día más pequeños, pero una vez que sí se redujeron los cupos diarios también se tuvo que eliminar un día de trabajo para alargar la pesquería. "Si se hubiera hecho antes la pesca habría durado más", manifiesta García.

Las lonjas gallegas apenas recibieron entre el 1 de marzo y el 3 de junio 433 toneladas de la especie por las 1.698 toneladas que descargaron el pasado año. Este descenso del 74,5% se debe a que en las costas gallegas apenas se pescó anchoa. El cerco gallego no sabe qué pasará en el segundo semestre porque es una especie "impredecible". "La anchoa en Galicia no es como una campaña. Aquí aparece 15 días, una semana o falla. No se captura durante dos meses seguidos", concreta el portavoz de Acerga, que espera que para la pesquería del segundo semestre „que se iniciaría en julio„ sí esté por Galicia.

El sector había acordado reservar el 15% de la cuota total disponible en la zona VIIIc (del golfo de Vizcaya a Fisterra) para la segunda mitad del año, lo que equivaldría a 4.465 toneladas siempre que no se haya capturado más cantidad de lo establecido. "Vamos a ver lo que quedó. Tendría que haber disponible el 15%, aunque todavía no se sabe la cifra definitiva que se pescó", señala García.

El cierre de esta pesquería deja al cerco gallego sin la posibilidad de pescar esta especie como mínimo hasta el mes de julio. "La situación ahora es muy complicada. La cuota de sardina es muy pequeña, por lo que dependemos casi exclusivamente del jurel", sostiene el representante de Acerga.

Los cerqueros tienen ahora la vista puesta en la sardina y en San Juan. "Tenemos un cupo de 6.000 kilos semanales. Esperamos que la cuota llegue a julio, pero lo dudo porque se ve cantidad en el mar pero tenemos poca cuota", expone García, que añade que el pasado viernes el kilo de sardina superó los 5 euros: "Se va a vender bien", celebra.