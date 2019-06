Mar destaca la recuperación de la almeja en la ría de Arousa en la última campaña

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, destacó la recuperación de la producción de distintas especies de almejas en la última campaña en la ría de Arousa, con 446 toneladas de bivalvos y 3,2 millones de euros facturados en primera venta. Rodríguez remarcó en la comisión de Pesca del Parlamento gallego que las descargas registradas entre octubre de 2018 y abril de 2019 ratifican la recuperación iniciada desde la campaña 2014-2015.

No obstante, matizó que no se puede hablar en sentido estricto de campaña de libre marisqueo 2018-2019, pues este año entró en vigor el plan de explotación de la Asociación de Rañeir@s da Ría de Arousa para desarrollar su actividad en los bancos de los Lombos do Ulla, Cabío y Boído, mientras que el resto de zonas quedan sometidas a las normas de explotación del libre marisqueo.

Susana Rodríguez también informó de que se trabaja, con una inversión de más de un millón de euros, para mejorar la ría de Arousa. Hay hasta ocho acciones de investigación aprobadas para mejorar la producción de berberecho y luchar contra la marteiliosis, el parásito que provoca una elevada mortalidad del bivalvo.