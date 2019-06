Las descargas de sardina caen en Galicia un 66% a menos de dos semanas de San Juan

Los datos que deja la campaña de sardina en lo que va de mes se alejan de los registrados el pasado año en el mismo periodo. La flota dispone de menos cuota de sardina para capturar „10.300 toneladas a repartir entre España y Portugal por el plan de gestión conjunto que tienen para la recuperación de la especie„, lo que limita al sector a la hora de capturarla. A menos de dos semanas para San Juan, los puertos gallegos recibieron en lo que va de junio 112 toneladas de la especie, un 66% menos que el año pasado, cuando las lonjas habían subastado 327 toneladas. En consonancia con esta caída los ingresos también se vieron reducidos un 62% ya que los centros de primera venta facturaron 147.459 euros por los 387.727 euros generados en 2018, según los datos provisionales consultados en la Plataforma Tecnolóxica da Pesca, dependiente de la Consellería do Mar.

El inicio de mes tajo consigo un aumento en el cupo semanal por embarcación, ya que pasó de los 1.000 kilos que tenían los cerqueros en mayo a 6.000 kilos por semana. El sector del cerco afirma que sí se está pescando sardina, aunque "no en mucha cantidad". "Cuando llegan estas fechas cercanas a San Juan casi siempre falta, aunque alguna sardina está habiendo pero no tanta como quisiéramos", apunta el vicepresidente de Cerqueiros Galegos, Gonzalo Pérez, que señala que por estas fechas no suele haber mucha ya que "llega con más abundancia en septiembre".

Pérez sostiene que sí hay pescado suficiente en el mar en contra de las consideraciones científicas que querían reducir más la cuota disponible. "Están haciendo las cosas fatal. Entre los biólogos y la Unión Europea nos están asfixiando", lamenta el portavoz de cerqueiros galegos.

A pesar de la "escaseza de cuota", el sector está contento con los precios que están registrando los ejemplares en las subastas. "Se está vendiendo muy bien, a 1,8 euros el kilo e incluso a tres", celebra Pérez, que añade que no es conveniente doblar las cantidades de descarga "porque bajarían los precios". Ante la poca cantidad que tiene disponible la flota gallega, Pérez entiende que lo mejor es que la cantidad pescada siga siendo similar a la de ahora para alargar la pesquería y que los precios no se desplomen, sobre todo con San Juan a menos de dos semanas: "Hay más que pesca por pescar cuando necesitamos que la especie se recupere y al mismo tiempo ganar dinero", afirma.

Grupo de trabajo

El Ministerio de Pesca anunció ayer la creación de un grupo de trabajo para estudiar la situación de la sardina. Entre las medidas que se estudiarán está una posible parada de la flota y las ayudas que recibirían los pescadores por el posible cese de la actividad. El sector celebra la iniciativa, pero lamenta que no se haya realizado antes. "Se da algo tarde porque podían haber hecho un seguimiento desde el inicio de la campaña", concreta Pérez.