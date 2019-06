"No hay marisco en la ría, por lo que la situación que vivimos es complicada"

El pasado octubre Omar Enrique Lucci asumió el cargo de patrón mayor de la cofradía de Mugardos. Vinculado al sector desde 2015, avisa de que la situación por la que pasa el pósito no es la ideal. "Las cosas están muy mal. Por ahora no hay marisco en la ría", lamenta Lucci. El líder del pósito de Mugardos insiste en la limpieza de la ría y en cambiar la forma de trabajo para recuperar las zonas en las que producción es menor. "Si trabajamos en un sitio, luego lo dejamos descansar porque vamos para otro. Si cada persona va a un lugar distinto la ría no se trabaja bien", apunta. Una asignatura pendiente que tiene es conseguir llegar a acuerdos con las cofradías de la zona para mejorar los precios de las subastas

El patrón mayor de la cofradía de Mugardos, Omar Enrique Lucci, lleva en el cargo desde el pasado mes de octubre. Afirma que la cofradía pasa por una situación complicada porque no hay marisco en la ría. Por este motivo su objetivo principal es recuperar las zonas menos productivas con trabajos de limpieza y regeneración. Para ello pidió a la Xunta un tractor especial que les ayudará en estas labores.

¿Cuál es la situación actual de la entidad?

De momento las cosas están muy mal. Por ahora no hay marisco en la ría, por lo que la situación es complicada.

¿Se sabe por qué no hay marisco?

Es algo que se viene arrastrando, que se da desde hace algún tiempo. Hay que hacer una limpieza en la ría, pero fueron muchas cosas. El puerto exterior también afectó porque cambió las corrientes que no son las mismas que las de antes. Todo acaba influyendo. Vamos a tratar de limpiar el fango que hay en la ría, por nuestra zona. Si los bancos de Ferrol y Barallobre tienen marisco y este desova también va para toda la ría. El banco más grande es el de As Pías, que pertenece a Barallobre y Ferrol, entonces si este funciona el resto de la ría también por lo que habría que mirar de mejorar ese banco, quitarle los lodos, así la situación podría cambiar.

¿Cuál es el principal problema al que se enfrenta el pósito?

Esta falta de marisco que hay en la ría. También queremos trabajar de diferente manera para ver si así podemos ayudar un poco a la recuperación de las especies. Queremos implantar una forma de trabajar como hacen en las Rías Baixas que lo hacen por zonas y a ellos les funciona. Intentaremos hacer lo mismo, a ver cómo nos va. Aunque los resultados se verían más a largo plazo.

¿La idea sería trabajar en distintas zonas para recuperar en las que no se extraiga?

Sí. Antes todo el mundo iba a trabajar a donde quería dentro de las zonas disponibles, pero como es tan grande y somos tan poca gente mariscando no trabajas bien el lugar. Si trabajamos en una, luego la dejamos descansar porque nos vamos para otro lado. Si cada persona va a un sitio distinto, la ría no se trabaja bien. Por eso quisimos cambiarlo.

¿Cómo definiría la situación económica de la cofradía?

Diría que es mejorable. Ahora pedimos un tractor que va por el agua para poder labrar el terreno en las zonas a las que antes no podíamos acceder porque había fango. Ya lo pedimos a la consellería y pienso que nos lo van a conceder para este año. Esto es una gran ayuda para la cofradía. Además es el único tractor de este estilo que hay en toda Galicia.

¿Con la ayuda de este tractor sería más fácil recuperar las zonas que no producen marisco?

Sí. Necesitamos mover los terrenos en las zonas que tenemos que no son productivas. Si lo haces antes de que desove el marisco, cuando lo haga tiene más fijación en la tierra porque está blanda y el marisco se entierra. Por lo que es conveniente tener el terreno flojo, que no esté duro sino no se entierra el marisco.

¿El 2019 está yendo como esperaban desde la cofradía?

Hay muchos cambios, hay cosas diferentes. Para la gente es algo nuevo y hay alguna que está de acuerdo con los cambios que hicimos porque los ven lógicos. Lo que pasa es que no hay tanto marisco como el año pasado, por lo que no podemos ir viviendo tranquilos mientras se van implantando los cambios. Hay gente que no llega a los kilos necesarios. Y encima la ría es muy grande y somos pocas personas, por eso también pedimos el tractor. Para poder mover bien el terreno necesitabas a mucha gente o tirar de la ventaja de este tractor.

¿Tienen varios compradores en la lonja de Mugardos?

Tenemos un solo comprador, algo que tenemos que ir viendo porque queremos que haya más. Siempre tenemos un precio por debajo del mercado.

¿Pensó en la alternativa de realizar subastas online ?

Sería una buena idea, es el futuro. Porque aquí, en la zona, hay cuatro personas que compran y se ponen de acuerdo con el precio. Hacen lo que quieren con nosotros y eso no puede ser. Son cuatro personas que se ponen de acuerdo, pero nosotros somos tres cofradías que nunca lo estamos. Si consiguiéramos un consenso entre nosotros cambiaría la situación. Deberíamos poner un tope mínimo, aunque después cada cofradía venda lo que quiera. Pero sí decir que por menos de esa cantidad no vende ninguna de las tres entidades para que el marisco valga más. El precio máximo al que podemos vender la almeja japónica es a nueve euros. Está entre seis, siete y lo máximo nueve euros. Sin embargo, en las Rías Baixas el precio mínimo por el que venden la especie es de nueve euros, y después ronda de los 13 a los 16 según su tamaño. Hay mucha diferencia.

No son capaces de ponerse de acuerdo entre las entidades, ¿hace falta más comunicación entre cofradías?

Los tres siempre decimos que estamos dispuestos a juntarnos y a denunciar todos los problemas. Pero después uno ve una cosa que no le gusta de la otra cofradía y al final no conseguimos ponernos de acuerdo entre nosotros.

¿Por qué cuesta tanto llegar a un consenso?

Pienso que veo otras cosas que ellos no ven. Uno de los mejores biólogos que hay, José Parada, está analizando la ría de Ferrol para llevar un control exhaustivo de la ría. Dijo que era conveniente subir la talla mínima de 35 a 36 milímetros porque el marisco cuanto más grande sea más va a desovar y menos problemas vas a tener de multas. Si tienes un marisco de 36 que están controlando, (tienen un punto de control en la ría de Ferrol) en unas cajas siempre se puede colar alguna más pequeña y aunque ese marisco sea de 35 milímetros va a valer igual para vender en la lonja porque no habría ningún problema, ni la cofradía lo tendría por ser marisco más pequeño de esa talla. Les dije que por qué no subíamos la talla un milímetro y me contestaron que les había costado bajarla a 35 y no querían aumentarla. No era una idea que partía de mí, sino que era la opinión del biólogo para poder recuperar la ría.

Hace unos meses se reunió con el presidente de Portos de Galicia, ¿van a mejorar alguna infraestructura?

Hablamos con Portos porque el edificio de la cofradía es nuevo y tiene una placa solar arriba que en principio iba a abastecer la calefacción del suelo radiante. Sin embargo esta placa nunca llegó a funcionar porque la instalación no era acorde con lo esperado. Por lo visto la empresa que lo hizo ya no existe, por lo que estamos esperando a ver qué nos dicen.