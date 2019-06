Las plazas coruñesas venden el kilo de sardina a 7 euros a solo tres días de San Juan

La noche de San Juan cada vez está más cerca y el precio de la sardina empieza a notarlo. A principios de semana las placeras de los mercados de abastos y plazas coruñesas vendían el kilo de la especie a seis euros. Ayer en la plaza de San Agustín se comercializaba a siete euros el kilos, aunque se espera que su precio suba algo más. Este pescado azul se podía encontrar en la mayor parte de los puestos de la plaza, aunque en algunos escaseaba debido a la rapidez de su venta. "Hoy la tuve a siete euros el kilo y se vendieron sin problema porque eran muy buenas. A mediodía ya no había", señala la responsable de Pescados Amparito, Amparo Catoira, que había comprado una caja de 15 kilos en la lonja para vender en su puesto.

Catoira considera que este año el precio de la especie no llegará a los máximos que alcanzó el pasado año (18 euros el kilo) "porque hay más sardina". A pesar de esto, tiene pocos encargos porque hay algo de incertidumbre de cara al fin de semana. En Mariscos Dory apuntan que por el momento están vendiendo poco para el consumo en las casas. Las responsables de este puesto afirman que el tiempo no está acompañando por el momento y están a la espera de lo que pueda pasar esta noche y mañana: "A ver si no llueve mucho y no hay mareas vivas. Este año viene muy malo", lamentan.

Las sensaciones vividas en las plazas de abasto se repiten en general en los puertos gallegos, aunque los números no llegan a superar los registrados el pasado año en las mismas fechas. En lo que va de mes de junio las lonjas de la comunidad subastaron 613 toneladas „cifra provisional„, frente a las 685 del anterior ejercicio. La facturación repite esta pauta ya que hasta ayer la Plataforma Tecnolóxica da Pesca (dependiente de la Consellería do Mar) reflejaba que los centros de primera venta gallegos habían ingresado 846.027 euros mientras que en 2018 la cifra rondaba los 870.000 euros. Esto supone que el kilo de sardina alcanzó estos días una media de 1,4 euros.

El gerente de Subastas Coruña S. L., Kiko Bergantiños, indica que la flota se reserva más para el último día, por lo que en lo que va de semana subastaron "poca cantidad". A pesar de esto los precios "aumentan día a día" y ayer las cajas de 15 kilos las comercializaron entre los 60 y los 40 euros.

El sector esperará a esta noche y a mañana por la mañana para poder pescar sardina debido al cupo de 6.000 kilos semanales por barco establecido en el plan de recuperación pactado entre España y Portugal para favorecer la mejora de la especie en aguas ibéricas. "El lunes pocos barcos fueron a por la especie para guardar cupo. La noche de jueves para viernes es la última que saldremos. La idea que tenemos es la de completar el cupo. Pero ya se verá", comenta el representante de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García.

El portavoz de Acerga señala que la noche del martes al miércoles no hubo mucha captura debido al mal tiempo, aunque los precios del recurso fueron "variados". "Rondaba los 60 euros para las placeras y superaba los 30 euros en la venta en fresco", concreta García, que añade que no son los que se alcanzaron en anteriores años aunque espera que estos dos días que quedan antes de San Juan aumente su valor.