El precio del kilo de la sardina en los mercados coruñeses baja a los cinco euros

La noche de San Juan cada vez está más cerca y la sardina y su precio están en el punto de mira. Los mercados de abastos coruñeses vendían anteayer el kilo de la especie a siete euros. Las expectativas, siguiendo la estela de años anteriores, tanto del sector como de las placeras apuntaban a que el precio de este pescado azul iba a ir aumentando conforme se acercaba la noche meiga. Pero la realidad es que a dos días de San Juan la sardina redujo su valor en lonja y en las plazas de abastos. Ayer los mercados coruñeses comercializaban el recurso entre los cinco y los seis euros el kilo, aunque todavía queda el día de hoy para ver cómo evoluciona.

El puerto de A Coruña recibió ayer 60 toneladas de sardina capturadas por 40 embarcaciones. Debido a la cantidad subastada, los precios generados en primera venta no llegaron a los tres euros, ya que de media el kilo de la especie rondaba los dos euros y medio. "Fue un día bastante bueno, 60 toneladas es una cifra considerable aunque también se nota en el precio. Había diferentes tamaños y calidades", afirma un trabajador de la lonja coruñesa en declaraciones a Radio Coruña.

El sector del cerco esperará a ver cómo van hoy los precios, ya que el fin de semana no salen al mar por lo que el sábado no habrá sardina pescada por este segmento de la flota. El valor que alcanzó la especie en las lonjas de la comunidad siguió la misma tónica, aunque según la cantidad recibida el precio variaba. "Esta mañana „por la de ayer„ el kilo se subastó a uno y a dos euros aquí en A Coruña. En otros centros como el de Ribeira o Portosín fue más barata aún", concreta el representante de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García.

Los cerqueros esperaban que con la cercanía de la noche meiga los precios de la sardina aumentaran, pero la realidad confirma lo contrario. "La verdad es que los precios están realmente bajos", lamenta García, que indica que esta madrugada es la que terminará definiendo la campaña de capturas y ventas de San Juan. "A ver qué pasa esta noche „por la de ayer„, que es la última y se supone que remontará", sostiene el portavoz de Acerga. Para ello, la totalidad de cerqueros de Galicia se centrarán en la captura de sardina. "Toda la flota gallega de cerco intentará pescarla, con más ahínco incluso", manifiesta García.

Las capturas de la especie en lo que va de mes de junio son similares a las realizadas el año pasado, aunque las ventas y el valor de la sardina se quedan algo por detrás. "Desde luego no es el San Juan de otros años. Ya el año anterior pasó algo parecido y este confirma que esa abundancia de precio que había por estas fechas ya no la hay", lamenta García. El representante de Acerga considera que esta caída en los precios no está relacionada con un cambio en los hábitos de los consumidores, sino que se debe al tiempo: "La gente necesita que haya buen tiempo para consumir este pescado y no lo está habiendo. Y se nota muchísimo. El tiempo no está estable, no hay más que previsiones de malos tiempos", señala.

Dónde el sector no tiene dudas es en lo referente a la calidad de los ejemplares que se fueron pescando. "Es excelente, mejor que la de otros años a estas alturas de la campaña", asegura el representante de Acerga.