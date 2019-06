Predicar y no dar trigo

Confieso que cuando leo o escucho en torno a cuestiones que tienen que ver con la denominada Economía Azul, me planteo si es un algo que, en el contexto ecológico, prima conceptualmente el respeto a los medios tradicionales de vida o si, como se dijo inicialmente cuando se expandió como concepto relativamente nuevo, es una respuesta a los retos que tiene planteados el sector pesquero y los pueblos y villas costeras.

Sea como fuere, la Economía Azul en cualquiera de sus versiones ha convertido el litoral, como plantea la Federación Nacional de Productores de Pesca Marítima Artesanal (Fenapa), en "el novio perfecto en el que poner los ojos" y. cómo no, "las granees inversiones" y los "grandes capitales".

Esta federación de pesca artesanal, que no se siente ajena a las realidades legislativa y virtual, como tampoco a las nuevas tecnologías, considera que estos factores están "convirtiendo o reconvirtiendo a muchos neófitos en la pesca en verdaderos expertos" que denuncian „casi nunca para bien„ a un sector de la pesca en el que actúan como biólogos expertos en materia pesquera, en captura de atunes, aunque "jamás hayan aprendido a empatillar un anzuelo, armar una pieza de trasmallo o, mucho menos, a remendar una pieza del copo de sus redes".

Para Fenapa no son sino "Mesías" que predican, pero no dan trigo. Que una vez erigidos en jefes de la tribu, hablan de las islas como si fuesen suyas, del litoral provincial como si fuese de su propiedad, y que actúan como "si fuesen verdaderos profesionales en materia de pesca marítima de la tercera lista".

Fenapa da la bienvenida a las nuevas tecnologías que mejoran el presente y el futuro del sector pesquero de todo un país. Admite que el sector debe adaptarse "sin fisuras" a los tiempos venideros, pero lamenta que "de forma impune, se agreda la dignidad del sector primario pesquero a través de las redes sociales por parte de aquellos que persiguen legalizar los intereses personales para garantizar su futuro".

Repudia la Federación este tipo de comportamientos y reclama educación para que las nuevas generaciones sean dignas de "convivir en una sociedad cada vez más compleja que no renuncia a los principios del respeto, de la tolerancia y la libertad". Insta a las instituciones y responsables políticos del sector pesquero a realizar cursos adaptados de las nuevas tecnologías para el sector de la pesca, por cuanto este precisa, apunta Fenapa, educarse en tecnologías de la información.

Quiere dejar claro que defienden el sector pesquero en su totalidad para que "esta profesión milenaria no se pierda ni se intercambie por la llamada Economía Azul, nos conviertan en barrenderos de los fondos marinos o en guías turísticos. Somos pescadores y como tales tenemos interés e intención de lograr que las próximas generaciones consideren la profesión como una de las más importantes. Somos los que proporcionamos alimentos de nuestro litoral. garantizando la calidad del pescado y el marisco en el nivel que corresponde".

Afirman no querer ser tratados como conejillos de indias para que experimenten en la cría de pulpos en cautividad y alegan que no son una organización anti-arrastre: "Fenapa está a favor de todos los pescadores" y en contra del furtivismo "con o sin licencia", de los depredadores y exterminadores: "Es nuestro futuro y este no puede estar en manos en las que la incapacidad y las malas práctica son su catecismo".

¿Es la Economía Azul „pregunto, lector„ una cuestión que no encaja en la pesca tradicional?