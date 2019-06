"Costas nos quiere quitar el edificio de la cofradía para hacer negocio, es una barbaridad"

Javier Pita es el patrón mayor de la cofradía de Cariño desde el pasado mes de octubre. Afirma que la situación no es la ideal, pero tienen "algunas ideas" para mejorar las cosas. Uno de los principales proyectos que maneja es la venta 'online', que pasa por sus últimos pasos. "La web está bastante adelantada y están formando a los trabajadores de la lonja para que se ponga en marcha lo antes posible", sostiene Pita. El pósito está a punto de saldar la deuda que tiene desde hace varios años, pero ahora también tiene que hacer frente a la expropiación del edificio de la cofradía por parte de Costas y el pago de un canon para poder usarlo. "La junta general anuló el acuerdo porque estaba mal hecho, lo estamos recurriendo", señala Pita

¿Cómo afronta el cargo, qué ideas tenía?

La realidad es que está todo un poco caído, pero junto al equipo de gobierno tenemos algunas ideas. Una es poner una venta y subasta online, algo que ya se hace en algunas cofradías, y nosotros también queremos hacerlo. Directamente del pescador a la mesa del consumidor, sin que pase por nadie. Que tengan opción a meterse en Internet, vean los productos y los compren. Es el futuro, cada día más.

¿Tienen fecha para lanzar este proyecto o aún trabajan en él?

Las cosas llevan su tiempo. La web ya está bastante adelantada. Estos días nos están enseñando el programa y cómo funciona. Están formando a los trabajadores de la lonja para que esto se ponga en marcha lo antes posible.

¿Cómo definiría la situación económica de la cofradía?

Soportable. Los gastos que tenemos son soportables porque los podemos afrontar. El equipo anterior ya había reducido bastante los gastos y tal y como tenemos ahora las cosas la situación no es mala. Quitando dos o tres cosas que tenemos, que pienso que las solucionaremos, no tenemos ningún problema. El principal que tenemos es que nos quitaron el capital, nos robaron el local de la cofradía.

Hace unos años que Costas les comunicó que les iba a expropiar el edificio en el que tienen la sede de la cofradía. ¿Esperaban esa decisión?

No se entendía mucho por dónde venían los temas. Lo saqué a la luz porque estaban usurpando y robando. No era algo que esperábamos porque incluso en caso de hacer concesión (por el reglamento de Costas de 1988) tenía que ser gratuita durante los próximos 30 años con posibilidad de ampliarse otros 30 más. Sin embargo, nos metieron un canon que debemos pagar. Ellos dicen que es por un bar que hay en el bajo, pero ese bar ya estaba antes de la ley, lleva allí toda la vida. Se le hizo una reforma por lo que ellos aprovecharon que tenían que dar permiso para poner el pago de un canon. Pero se equivocan porque ese bar estuvo ahí desde antes de 1988. Se aprovechan de la situación.

En mayo tenían que hacer frente al pago de este canon, ¿lo abonaron?

Lo hemos recurrido porque no estaba bien hecho el acuerdo por lo que en la junta general lo anulamos porque no cumplía las características necesarias y lo estamos recurriendo. La alternativa es hacer otro acuerdo, pero lo veo complicado porque es una barbaridad que nos quiten lo que hicieron nuestros marineros y que nos impongan el pago de un canon. Además que tampoco lo habríamos podido pagar. Que tengan presente que mientras yo sea patrón mayor no se va a pagar por lo que si Costas quiere realizar acciones para echarnos que lo hagan. Nos quieren quitar el edificio para hacer negocio. No siguen ningún criterio. En Cariño a lo mejor es a 100 metros del mar, en Cambre son cinco y en Valencia, diez.

Desde hace unos años tienen que hacer frente a una deuda, ¿cómo se encuentran los pagos?

Está casi saldada. Nos faltaría un punto y ya prácticamente la habremos pagado en su totalidad.Va todo según lo previsto, lo que pasa es que los papeles van lentos. La burocracia ralentiza un poco las cosas, aunque casi está todo resuelto.

Además de poner en marcha la venta online, ¿trabaja en más proyectos?

Tenemos un parque de 120.000 metros cuadrados, donde queremos hacer un trabajo experimental sobre la cría de mejillón long line. Tenemos espacio para meter seis u ocho bateas. En el año 1960 ya había un parque, y ahora queremos volver a ponerlo en marcha. Queremos hacer un buen producto y la gente es receptiva ya que le planteé el proyecto y le gusta. Estamos en zona Z, que es zona protegida, por lo que hay que hacer un estudio medioambiental y sale caro. En este momento estamos en ello, pero es algo que lleva tiempo porque hay que desarrollarlo y hacen falta datos científicos. Después está la regeneración de la ría. Vinieron los biólogos de la Xunta a hacer un estudio de su situación y ya empezamos a hacer trabajos de limpieza pero estamos mirando de podemos hacerlo en conjunto con la cofradía de Espasante y con Ortigueira y así poder regenerar toda la ría y recuperar el marisqueo en la zona.

¿Las administraciones hacen un buen trabajo para mantener al sector con buena salud?

No siempre está todo bien. En España la regulación de los sistemas de totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas no está bien hecha, no supieron hacerlo y a día de hoy sigue estando mal. Hay conflictos casi diarios. Sin embargo, en otros países lo solucionaron de la noche a la mañana. Quien reparte las cuotas es el administrador de turno, mientras que en otros países la reparten por sectores, por barco, quitándose un problema de encima. Aquí no lo supieron hacer y tienen problemas. Se cambian las cuotas de aquí para el País Vasco. No se sigue tampoco ningún criterio a la hora de hacer el reparto. Cuanto más tiempo pase peor va a ser. Para mí la solución sería hacerlo por anterioridades. ¿Por qué le dan tanta caballa al País Vasco si antes no la pescaba? Porque no saben repartir.

¿La prohibición de descartes derivará en problemas para la flota?

Sí, generará muchos problemas. Todavía no saben cómo van a hacer. Eso es un lobby internacional para traer todo el pescado para tierra y hacer harina de pescado. Es una barbaridad traerlo todo, tanto el que está muerto como el que no tiene valor comercial. Si se devuelve el descarte al mar queda como alimento, pero dicen de sacar ese alimento del agua. ¿En base a qué? Otro problema es cómo van a recoger todo eso y dónde se va a depositar. Y todo eso está orquestado por un lobby grande de fábricas de harina de pescado. No hay dónde poner el descarte que se trae, no hay quién lo recoja. Estaba mejor en el mar porque es alimento. Barbaridades que hicieron en la Unión Europea que no saben cómo desarrollar ahora.

¿Hay relevo generacional en Cariño?

Como en todos los sitios. Ahora mismo la pesca no es interesante. Cuando se empezó a gestionar la pesca con cuotas aumentaron los desguaces. Los armadores no podían pescar, por lo que se deshacían de los barcos. Tenemos que hacer que vuelva a ser interesante.