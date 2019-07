Pesca acepta la propuesta del cerco para reabrir la campaña de la sardina el lunes

La Secretaría General de Pesca comunicó el pasado viernes al cerco del Cantábrico Noroeste que se cerraba la pesquería de la sardina ibérica ( Sardina pilchardus) en las zonas VIIIc „del golfo de Vizcaya a Fisterra„ y IXa „de Fisterra al golfo de Cádiz„ al haber consumido las 1.480 toneladas asignadas para el primer periodo de la campaña „de mayo a agosto„. Ante la perspectiva de estar dos meses sin capturar la especie, el sector mandó una petición a Pesca para adelantar la cuota reservada para el segundo periodo y así poder capturar este recurso durante el verano, que es cuando más demanda tiene entre los consumidores y cuando más valor alcanza. Ayer la secretaría autorizó a "pescar la totalidad de la cantidad inicialmente prevista para este año", por lo que la flota cerquera y aquellas que usen artes altamente selectivas como el racú y la piobardeira podrán reanudar la captura de sardina el lunes.

El cerco gallego recibió la noticia con alivio, ya que es una especie importante para este segmento y en estos meses de verano alcanza un valor elevado. "Está claro que Galicia no puede estar sin pescarla", sostiene el representante de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García. Para lo que queda de pesquería „Pesca señala que finalizará para toda la flota a las 00.00 horas del 1 de noviembre„ el cerco dispondrá de poco más de 600 toneladas, por lo que la captura de la especie no se alargará mucho. "Esperamos que esta cantidad dure todo julio, a partir de ahí no parece que se prolongará mucho más. Sardina hay en el mar, los barcos la encuentran y la pescan", señala García, que añade que intentarán hacer la pesquería "más eficiente para ganar más dinero".

La resolución que compartió ayer la Secretaría General de Pesca incluye medidas para controlar "de forma más eficaz" los topes. Antes estaban fijados de forma semanal „6.000 kilos a la semana por embarcación„, pero a partir del 8 de julio serán 1.000 kilos diarios para "garantizar un mejor uso de las cuotas". Además se limitará a una el número de descargas por marea a cada cerquero. "Son buenas medidas ya que van a hacer que haya menos oferta, con lo que esperamos que el precio suba considerablemente", apunta el portavoz de Acerga.

La alternativa, el jurel

Durante esta semana en la que la flota cerquera no puede pescar sardina la única alternativa que tiene para mantener la actividad es el jurel, aunque estos días el tiempo no acompaña a las capturas. "Solo encontramos esta especie, pero en lo que va de semana el nordés no nos permitió salir muy lejos a buscar pescado, sobre todo aquí en la zona norte. Hace mucho viento", lamenta García.

El sector tampoco ve que haya alguna posibilidad de aumentar las posibilidades de pesca porque en la zona IXa no hay anchoa. "A principio de la campaña se pescó muy bien al anchoa en la IXa, pero se separó de la costa por lo que ahora no se encuentra. La única especie que tenemos ahora mismo es el jurel ya que tampoco aparece cabalón", indica el representante de Acerga.

Ante esta situación, García confía en poder "alargar lo máximo posible" la pesquería de la sardina porque es "la otra bala" que tiene el cerco gallego.