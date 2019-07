El sector pide a Trabajo quedar exento de fichar al "no tener forma de hacerlo"

La inclusión del sector pesquero en la ley que obliga a regular el registro horario fue recibida con incertidumbre e incomprensión, ya que es una medida "imposible de cumplir", según los pescadores. El miércoles representantes de la pesca se reunieron con el director general de Trabajo, Ángel Allué, para presentarle argumentos jurídicos por los que el ministerio debe considerar la exclusión del sector a la aplicación de esta norma. "Pusimos encima de la mesa las dificultades nos llevan a pedir la exención del registro laboral porque no tenemos forma de hacerlo", manifiesta el presidente de la Federación Nacional de Cofradías, Basilio Otero.

El principal factor que menciona el también presidente de la Federación Provincial de Lugo es la incertidumbre de cómo organizar este registro de la jornada laboral porque el trabajo de los pescadores no se asemeja a ningún otro. "En muchas ocasiones y en numerosas artes de pesca la mayor parte del tiempo se usa en navegación. ¿Eso cuenta como trabajado o no?", cuestiona Otero, que recalca el hecho de que en el salario de la pesca sea "aparte", por lo que lo pescadores cobran en función de lo que capturan. "Muchas veces pescas en función del tiempo que trabajas. No siempre pero en teoría cuanto más trabajas más recurso capturas. Si me cortas horas de trabajo, mi salario aparte va a ser menor", concreta el dirigente de las cofradías nacionales.

Otero también afirma que es imposible hacer horas extra "camufladas" por dos motivos: "Trabajamos aparte y en el mar hay tres grupos de cotización. Hay dos que cotizan por bases fijas y otro cotiza por lo realmente percibido, por lo que es imposible ocultar horas extras", manifiesta.

La defensa de la petición del sector para conseguir esta exención tenía fundamentos jurídicos. "Los representantes del ministerio vieron con buenos ojos nuestros argumentos y nos pidieron que se los mandaran por escrito", apunta Otero, que añade que fue una reunión "positiva".

La pesca gallega y nacional tendrán que esperar a ver cuál es la decisión final del ministerio de Trabajo, aunque se espera que se la comunique lo antes posible ya que por el momento deben cumplir esta norma. A pesar de estar sujeta al registro de la jornada laboral, no se sabe cómo fichar. "No se está haciendo porque no sabemos cómo. No sabemos qué es lo que tenemos que computar, porque desde que pisas la embarcación estás trabajando. No es que sea difícil, es imposible", sostiene el presidente de las cofradías españolas.