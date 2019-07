Gardacostas requisa una tonelada de marisco a los bañistas cada año en Galicia

Cuando un bañista es sorprendido hurgando en la arena y metiendo unas almejas o berberechos en un bolsillo, lo primero que suele decir es que porque él coja media docena de piezas no se va a acabar el mundo. Sin embargo, ese poco marisco multiplicado por muchos miles de turistas provoca que a final de año las cantidades de bivalvos extraídos ilegalmente de las concesiones se disparen. De hecho, la Consellería do Mar calcula que desde 2013, el Servizo de Gardacostas de Galicia ha requisado de media en torno a una tonelada anual de diferentes especies a personas que estaban bañándose y que aprovecharon esa circunstancia para coger marisco.

La Xunta y las cofradías llevan tiempo intentando poner freno al furtivismo de bañador. Para ello, el Gobierno gallego ha puesto en marcha la campaña Non sexas pirata! Á praia vense a gozar, non saquear para concienciar a los bañistas de que no hay que coger marisco en las playas, tanto para no causar un perjuicio económico a las mariscadoras, como para no poner en peligro la propia salud al consumir productos que puedan tener toxina en sus órganos internos.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, que acudió la inauguración de la campaña en A Illa de Arousa, explica que todavía hay mucha gente de fuera de Galicia que desconoce que el marisqueo es un oficio profesionalizado y que para obtener algunos de los bivalvos más conocidos, como por ejemplo las almejas o los berberechos, las mariscadoras tienen que trabajar duro durante todo el año sembrando antes la cría y posteriormente limpiando y vigilando las playas.

Rosa Quintana incide mucho en que la extracción ilegal de marisco, incluso la ocasional, causa un daño "social y económico", puesto que resta recurso a las agrupaciones, que dedican dinero tanto de los propios mariscadores como de fondos públicos para comprar y cuidar la semilla.

Asimismo, la conselleira recuerda que Galicia es pionera en el control de la calidad de las aguas y la detección de toxinas en los bivalvos, pero que toda esa imagen de calidad podría verse perjudicada por la negligencia de una persona que consumiese marisco de una zona vedada y sufriese una intoxicación.

Los datos de los Gardacostas demuestran igualmente que la extracción ilegal de marisco por parte de los bañistas no es una mera anécdota. Desde 2013, se realizan entre 500 y 1.000 inspecciones en las playas gallegas a bañistas. En muchas de ellas se abren actas por la extracción ilegal de marisco, y según datos oficiales de Mar, se requisa cada año a los turistas una tonelada de almeja y berberecho. La sanción alcanza los 151 euros por un primer expediente.

La Consellería do Mar puso esta campaña en marcha el verano pasado a modo de experiencia piloto y tras su buen funcionamiento decidió ampliarla en este 2019, de modo que llegará a otros 34 ayuntamientos y hasta un total de 45 playas gallegas.