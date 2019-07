Mar trabaja en un informe para cambiar el sistema de análisis de la toxina amnésica

Hace más de un año que la presencia de la toxina amnésica (ASP) impide a los pescadores de la ría de Ferrol extraer vieira en la zona. Una vez comprobado que el nivel de la toxina no se reduce, sino que incluso aumenta, la Consellería do Mar acordó con los representanes de los mariscadores de la ría trabajar para cambiar el sistema de analíticas que evalúan la presencia de esta toxina. "La consellería va a hacer un informe para solicitar la modificación del sistema de los análisis. Es diferente la equivalencia de la presencia de la toxina en la vieira sin eviscerar que en ella eviscerada „se le extrae el hepatopáncreas para eliminar la toxina amnésica„. Cuando está eviscerada no puede dar más de 21 microgramos por kilos de toxina, pero nunca pasa de nueve. La equivalencia está mal hecha", apunta el representante de la campaña de vieira de la cofradía de Ferrol, Jaime Gabarri.

El portavoz del pósito ferrolano indica que este informe se basará en los datos recogidos después de tratar el bivalvo. "Hay que analizar el recurso una vez eviscerado para que se vea la comparativa. No se corresponde a lo que ellos dicen, que un nivel de 4,6 microgramos por kilo de toxina en la especie sin eviscerar puede ser el equivalente a estar cerca de 21. Eso no es así, porque nunca llega a diez", concreta Gabarri, que añade que lo máximo que dio en sus estudios fue nueve una vez que se retiró el hepatopáncreas de la vieira. La Consellería do Mar ya empezó a recolectar datos para elaborar el informe y poder solicitar el cambio en el sistema de analíticas.

El camino a seguir será largo ya que además de recopilar, analizar los datos y elaborar el informe, se tiene que presentar el proyecto en Bruselas, que tomará una decisión sobre la propuesta.