El cabalón irrumpe en aguas gallegas y "mantiene" al cerco tras el cierre de la sardina

La flota de cerco gallega lleva una semana sin poder pescar sardina tras el cierre de la campaña decretado por la Secretaría General de Pesca al agotar la cuota disponible. Tras encajar el golpe y comprobar que empieza a haber xouba en las aguas del caladero „algo que celebra el sector porque para los pescadores es sinónimo de que la especie se está recuperando en aguas ibéricas„, los cerqueros empezaron a capturar más cabalón, por lo que se suma esta especie al jurel como alternativa para este segmento. "No es una solución para defender los barcos, sino que es una forma de mantenerse y aguantar de los pesqueros y las tripulaciones", sostiene el vicepresidente de Cerqueiros Galegos, Gonzalo Pérez.

El representante de esta asociación señala que las embarcaciones de Portosín llevan desde la semana pasada capturando sobre todo cabalón, ya que apenas pescan jurel. "Es lo que ayuda a trampear la semana", apunta Pérez. Sin embargo, los barcos que trabajan más al norte todavía no ven mucha xarda pintada por las aguas. "Por aquí hay poco cabalón, donde más está apareciendo es en la zona sur. Lo único que tenemos por el momento es jurel", manifiesta el representante de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia, Andrés García.

Las perspectivas del sector son que el cabalón no desaparezca de las aguas y que no solo se quede en el sur de Galicia. "Siempre se espera que aparezca por el norte, otra cosa es lo que pase. El mar no es una ciencia cierta", comenta el portavoz de Acerga. Por su parte, el vicepresidente de Cerqueiros Galegos confía en que la especie se mantenga cerca de la costa gallega durante lo que queda de año, aunque en invierno "siempre falla algo más".

El precio del recurso se vio incrementado a lo largo de este mes en comparación con el mismo periodo de 2018. "El valor del cabalón está sobre los 0,5 euros. No es un precio malo, aunque al final todas las especies dependen de su tamaño. El mercado quiere el cabalón más grande, por eso incrementó su valor. El año pasado estaba a 0,3 euros el kilo", concreta el vicepresidente de Cerqueiros Galegos.

Durante el mes de julio las lonjas gallegas subastaron 455 toneladas de la especie por las que ingresaron 210.881 euros, según los datos provisionales consultados en la Plataforma Tecnolóxica da Pesca, dependiente de la Consellería do Mar.