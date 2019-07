Galicia y pesca, indiscutiblemente unidas

Los casi cinco mul barcos que tiene que Galicia confieren a esta un status que ninguna región europea tiene en el ámbito pesquero. Y si España es considerada como unos de los países pesqueros más importantes de Europa con algo más de ocho mil barcos, ha de reconocerse el peso específico de la flota de la comunidad gallega para concluir que Galicia, efectivamente, no podría entenderse sin la industria pesquera y la derivada de esta.

Pero el que pretende ser un razonamiento consecuencias de la realidad de cada día, tal vez no lo crea verdaderamente la entidad, en este caso la Consellería do Mar „como tampoco la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente„ empecinados como están en el apoyo indisimulado a la acuicultura. Que no digo yo, oiga, que no merezca una atención; pero no me diga usted, lector, que ese apoyo constante, permanente „incluso más allá del ámbito gallego„ a todo lo que huela a acuicultura tanto desde la Xunta como desde el Gobierno central no huele mal. Para mí que hay un trato discriminatorio y en absoluto realista, porque la acuicultura con todo lo que esta significa en la socioeconomía del país no es nada al lado de lo que en materias como el empleo y el PIB aportan la pesca y la industria derivada de esta para el conjunto de España y, en particular, de Galicia.

Pues no: interesa más la acuicultura, e incluyo en esta la piscicultura hasta el punto de comprometer parte de sus presupuestos (los de la Consellería do Mar) en enviar expertos acuícolas a, por ejemplo, países africanos, en lugar de centrar sus esfuerzos en la pesca salvaje „con perdón„ de la que viven, entre otros, pueblos como Cariño, donde nací.

Comprendo los compromisos que se contraen; pero la Xunta ha de comprender también que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Y Galicia y la pesca bien se merecen un compromiso especial por parte de la Xunta y, de paso, por la del Gobierno y, aún más allá, de la mismísima Unión Europea (de la que Galicia es la región más importante en materia pesquera).

Si Galicia y la pesca están indefectiblemente unidas ¿qué es lo que hace que nuestros políticos se desentiendan „o casi„ de un sector que tanto nos da a todos los españoles?

No, a los políticos se les llena la boca destacando que "Galicia no podría entenderse sin la industria pesquera". Pues, hale, hop: pónganse a ello, practiquen con algo más que un reconocimiento de palabra de esta cuestión innegable: casi cinco mil barcos. Casi treinta mil trabajadores de este sector, más los mariscadores, los conserveros y un largo etcétera en el que incluyo a las rederas.

¿Está Galicia correspondiendo a tal realidad?