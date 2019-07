Cerqueiros Galegos pide 2.000 toneladas de sardina para poder trabajar en agosto

La flota de cerco gallega lleva sin poder capturar sardina ibérica desde el pasado 16 de julio. Dos semanas en las que la flota parecía que remontaba la situación con la aparición de cabalón en aguas gallegas, aunque esta especie no llega a tener el valor ni la importancia de la sardina. El cerco vio truncado el verano al haberse agotado la cuota de este recurso tan pronto „por el plan de recuperación pactado entre España y Portugal para favorecer la recuperación de la sardina en el caladero, el cerco del Cantábrico Noroeste contaba con 2.115 toneladas de la especie„. Ahora parte del sector hace una petición para que les concedan más cantidad y así poder pescarla en agosto. "Pedimos al Gobierno de la Xunta y a Madrid que soliciten a Bruselas 2.000 toneladas de sardina para poder pescar en el mes que viene", señala el vicepresidente de Cerqueiros Galegos, Gonzalo Pérez.

El representante de esta asociación de cerco respalda su petición en lo que ven los pescadores día a día en el mar: que hay recurso. "Los barcos y las tripulaciones no pueden pasarlo mal cuando hay sardina en el mar", sostiene Pérez, que afirma que la situación de la flota es "complicada" al no poder pescar este pescado azul. "Los cerqueros así no van para delante", apunta el vicepresidente de Cerqueiros Galegos. Además hace un llamamiento a los biólogos para que hagan un estudio sobre el estado actual del caladero: "Hay mucha xouba, ya la hay de tres tamaños. Va a recuperar mucho el caladero porque estos son los pescados que van a desovar", apunta.

Cerqueiros Galegos también tiene otra petición pendiente, aunque ya de cara al próximo año. La asociación espera que se cambie el reparto de la cuota de sardina, ya que actualmente la cantidad disponible es para todos los cerqueros del caladero. "Consideramos que para la próxima campaña había que hacer el reparto por embarcación, de la misma forma que se reparten el resto de las especies que captura el cerco", concreta Pérez.

La alternativa que baraja y propone Cerqueiros, además de que cada cerquero tenga una cuota fija, es la de repartir esa cantidad según la capacidad de cada embarcación. "No tendría que ser por históricos. Debería de hacerse por GT (arqueo bruto), por la capacidad de cada pesquero. Así sería más justo", explica Pérez. La propuesta de la asociación incluye la división de la cuota en tres grupos: los cerqueros hasta 20 GT, entre los 20 y 50 GT y a partir de los 50.

Asociaciones ecologistas exigen un plan "urgente" para salvar la sardina

Un total de 14 organizaciones ambientales han escrito una carta a los Gobiernos de España, Portugal y a la Comisión Europea en la que exigen un plan "urgente y factible" para recuperar la sardina ibérica cuya "mala gestión" actual califican de "preocupante" y ha provocado que la especie lleve varios años en "mínimos históricos".

Las organizaciones denuncian también que las medidas adoptadas hasta la fecha han sido "muy poco ambiciosas" y subrayan

que los Gobiernos, tanto de España como de Portugal, ya conocen la preocupación de las ONG "de primera mano", ya que

se han solicitado "en repetidas ocasiones" reuniones para abordarla "crisis" de la sardina sin que ninguno haya atendido hasta

la fecha sus peticiones.