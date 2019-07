La conserva, en pie de guerra con Portos por permitir operar con contenedores en O Barbanza

La patronal conservera Anfaco Cecopesca anunció ayer que las principales asociadas de la comarca do Barbanza se reúnen hoy en las instalaciones de Consignaciones Puebla para mostrar su rechazo frente a las concesiones otorgadas por Portos de Galicia en A Pobra do Caramiñal y Ribeira para operar con contenedores. Según explica la patronal, esto "impediría la actividad de descarga de túnidos a granel competitivamente". Como consecuencia, la industria conservera de la zona do Barbanza "podría replantearse su situación".

Anfaco señala en un comunicado que este permiso hace que las firmas vean "afectada su capacidad operativa de abastecimiento de materia prima de atún" en esos puertos. "Se demandará una solución activa a Portos (...) para que evite poner en riesgo la actividad", manifiesta la patronal.