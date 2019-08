Mar ensalza el rol sostenible de las organizaciones de productores pesqueros

La directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez, puso de relevo el papel de las organizaciones de productores de pesca "en el impulso de las actividades pesqueras viables y sostenibles". Rodríguez también señaló que son elementos claves de la Organización Común de Mercados y que tienen como objetivo evitar y reducir las capturas no deseadas, contribuir a la trazabilidad de los productos de la pesca y a la eliminación de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Para cumplir esos objetivos, Rodríguez apuntó que están disponibles los planes de producción y comercialización del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para desarrollar las medidas previstas.