La difícil situación de la sardina redujo las descargas en Galicia un 85% en doce años

La sardina ibérica ( Sardina pilchardus) encadena varios años en los que su situación parece que no mejora. Los científicos insisten en la falta de recuperación de la especie en el caladero, postura que comparten las asociaciones ecologistas. El origen del problema se encuentra en 2006, fecha a partir de la que los investigadores observan que este pescado azul no fue capaz de mantener su recuperación cíclica. De hecho, el pasado año los científicos pedían cero capturas de la especie para 2019, algo que finalmente no ocurrió. A pesar de esto, las cifras reflejan la pérdida de presencia de sardina en las lonjas gallegas por las restricciones en su captura. A partir de 2006 las ventas se desplomaron un 85% ya que a cierre de 2018 se habían subastado 2.485 toneladas de sardina por las 16.714 registradas en 2007.

Este año el cerco gallego empezó a capturar esta especie en mayo tras haberlo solicitado a Madrid. El sector también pidió un aumento en de la cuota, aunque finalmente los barcos de España y Portugal (por el plan de gestión conjunto que tienen de la sardina) disponían de 10.799 toneladas, de las que el 33% correspondía a España (3.617 toneladas). Los cerqueros podían capturar 2.114 toneladas de la especie, cantidad que ya agotaron el pasado 16 de julio. A pesar de este cierre tan temprano de la pesquería, los pescadores se reafirman en su postura de que la especie se está recuperando mejor de lo que afirman los científicos. La presencia de xouba (alevines) en las aguas de las zonas VIIIc y IXa „entre el golfo de Vizcaya y el de Cádiz„ alivia al sector, que espera que los resultados de los próximos estudios científicos certifiquen la mejoría de la sardina y a su vez aumente la cuota disponible para la campaña del año que viene.

Posición de ecologistas

Un conjunto de 14 ONGs mandaron un escrito a los gobiernos de España, Portugal y a la Comisión Europea en el que exponen su punto de vista sobre la "preocupante" gestión y situación de la sardina ibérica. Lo primero que señalan las organizaciones es que las medidas de gestión adoptadas hasta el momento „que incluyen este plan de recuperación conjunto entre España y Portugal„ "no son suficientes para garantizar la población a niveles saludables en un periodo de tiempo aceptable", apuntan en un comunicado.

Las asociaciones ecologistas, entre las que se encuentra la española Ecologistas en Acción, piden que la especie "se gestione de acuerdo con los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC)". Además, solicitan un plan de recuperación y gestión a largo plazo para "mantener a las poblaciones en niveles sostenibles en un periodo de tiempo corto". Para garantizar que la posible recuperación se prolongue, las organizaciones no gubernamentales inciden en la importancia de seguir las recomendaciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES).

Estudio de la especie

El buque oceanográfico Miguel Oliver, de la Secretaría General de Pesca, inició una nueva edición de la campaña Ecocádiz que se prolongará hasta el 13 de agosto y que analizará la situación de la sardina (entre otras especies de la zona). El Ministerio de Pesca explica que el objetivo de este estudio es la "evaluación, por métodos acústicos, de los recursos pelágicos „especies que viven en aguas medias o cerca de la superficie„ de la zona, fundamentalmente sardina y boquerón". Además, la investigación también incluirá el cartografiado y la recogida de información sobre las condiciones oceanográficas y biológicas del golfo de Cádiz.