"Cada vez hay menos embarcaciones y gente que se dedica al mar. El sector está fastidiado"

La cofradía de O Barqueiro contará una legislatura más con Antonio Gómez a su frente. El patrón mayor de la entidad fue reelegido en las pasadas elecciones, por lo que esta es su segunda vez al frente del pósito. Las principales dificultades a las que se enfrenta están relacionadas con temas económicos. "No facturamos mucho porque solo tenemos 15 mariscadoras, que son las que más ingresos dejan", apunta Gómez. Las embarcaciones aportan el 1% de los retornos de las ventas que hacen en otras lonjas. La falta de relevo generacional también preocupa, ya que los jóvenes no entran en el sector. Con esta, LA OPINIÓN cierra la serie de entrevistas a los patrones mayores de las cofradías de la provincia de A Coruña

Antonio Gómez repite como patrón mayor de la cofradía de O Barqueiro tras ser reelegido en las últimas elecciones. El mayor problema al que se enfrenta es a la falta de ingresos que se generan en la entidad, lo que en ocasiones dificulta cubrir los gastos del pósito. Gómez está en contra de que las artes menores estén reguladas por el sistema de TAC y cuotas.

Es la segunda vez que está al frente de la cofradía, ¿tener esa experiencia ayuda a dirigir la entidad?

Sí, empecé cuando falleció mi hermano, después en las anteriores elecciones salí elegido y ahora otra vez de nuevo. Y también ayuda esa experiencia. Lo llevas de otra forma porque no tienes esos miedos que en un principio sí tenías. Ya estás más curtido y sabes a lo que te enfrentas y lo que puede pasar. Es diferente.

¿Compaginar este cargo con su trabajo habitual es complicado?

No, es totalmente compatible. Además, en una cofradía como esta poco tienes que hacer. Tenemos una secretaria que en realidad es la que lleva todo, aporta muchísimo. Cualquier duda o tema que haya nos reunimos, lo hablamos y lo tratamos.

¿Cuáles son las principales dificultades que tienen en la cofradía?

La mayor dificultad que tenemos es la de siempre: los pocos ingresos. Aquí no facturamos mucho porque tenemos solo 15 mariscadoras, que son las que realmente dejan algo en la cofradía, concretamente el 4,5% de lo que ingresan por las ventas. Mientras, las embarcaciones nos vemos obligadas a vender fuera, por lo que solamente aportamos el 1%, que es lo que viene de retorno de las otras lonjas. Tienes que ir con el pescado y con el marisco a los centros de venta en los que haya buenos precios. Este es el mayor problema que tenemos. Hay pocos ingresos, pero muchos gastos. No puedes hacerles frente teniendo tan pocos ingresos, pero por desgracia cada vez hay menos mariscadoras, menos embarcaciones y menos gente que se dedica al mar. El sector está fastidiado.

¿Se perdieron muchos trabajadores en los últimos años?

Ahora son 15 mariscadoras porque se retiraron dos, pero esos puestos ya fueron ocupados. Aunque al final suelen ser diez trabajando. Antes éramos una decena de embarcaciones y ahora quedamos ocho. La gente se fue jubilando, pero no venía otra nueva. No es fácil, ya que por parte de la Administración existen una cantidad de trabas que meten miedo. Llevo 34 años andando al mar y cuando empecé al tener la libreta de navegación ya te daban el certificado de marinero competente y podías empezar a andar al mar.

¿Cambiaron los requisitos?

Hoy hay que hacer el cursillo de marinero-pescador, de percebeiro, tienen que ir a la escuela náutica a hacer supervivencia en el mar de primer y segundo nivel, a hacer el de contraincendios de primer y segundo nivel. Les hacen falta dos años para hacer una serie de cursillos e invertir mucho dinero en ellos. Y quizás cuando empiezan a andar al mar no les gusta. Está muy complicado y cada vez son más trabas para empezar. Además, si ahora en verano quiero llevar a mis hijos al mar un día no puedo porque multan. Es muy diferente a como se hacía antes. No se facilita nada la incorporación de gente nueva al sector.

¿Entonces no hay relevo generacional en O Barqueiro?

No, es que es muy difícil que lo haya. Tengo dos hijos y no van a trabajar en esto. Y a lo mejor me gustaría que siguiesen, pero no le veo mucho futuro. Se necesitan mínimo dos años y hacer una inversión para hacer los cursillos, y a lo mejor al final no trabajan en el mar porque no les gusta. Si no vienen conmigo ni ven cómo es la cosa puede que no les llame hacerlo. Además la situación tampoco está muy bien. La Administración está acabando con todo. Hay cosas que son totalmente incomprensibles. Me dedico a la pesca artesanal y la están machacando. Estamos cogiendo pescado y tirándolo al mar. Nunca desde que ando al mar hice eso.

¿La pesca artesanal no debería estar regulada por TAC y cuotas?

No deberíamos estar sujetos a esas cuotas. La cantidad de barcos de pesca de artes menores que somos en estas cofradías pequeñas es importante y si no hay cuotas, ¿a qué andas? Este año poco puedo decir porque tuve un accidente y estuve de baja, pero mi sobrino iba a los miños y cogía mucha cantidad de caballa en los aparejos y el cupo era de 300 kilos de xarda a la semana por pesca accidental porque él no hacía una pesca dirigida a esta especie. Además que es lo único que coges porque en los aparejos no viene otro pescado.

Si las artes menores no estuvieran dentro del sistema de cuotas, ¿la situación de la flota sería mejor?

Sí, estaría mucho mejor. Hay veces en las que sales al mar y apenas trabajas. Cuando pasa la caballa por aquí los aparejos vienen cargados, pero no tienes cuota para cogerla. Muchas veces optas por traer los aparejos para tierra y pasas de ir al mar porque sabes que si los vuelves a tirar vas a venir cargado de una especie que no puedes coger .

Son sobre 40 socios, ¿es complicado sacar adelante una entidad pequeña?

Claro que es difícil por lo que comenté antes. Generamos pocos ingresos y siempre hay gastos. Por ejemplo, tenemos cámara de congelación, de conservación, que funcionan todo el día, y hay que pagarlo. Después también está la luz de la cofradía, de la lonja... y otra serie de gastos que hay. Estamos fastidiados porque los ingresos son pocos.

¿Este año cómo van las capturas y la extracción de marisco?

Más o menos están yendo bien. En la pesca tuvimos una serie de percances, hay tres embarcaciones de baja por enfermedad, pero las capturas más o menos se mantienen como en otros años. En cuanto al marisqueo las ventas también son las mismas, incluso se incrementaron ligeramente. La ostra rizada es la que más presencia tiene y las mariscadoras le están dando salida. Cada vez hay más compradores y se está vendiendo bien.

¿Los bancos producen producto o falla alguna especie?

Hace muchos años que hay muy poco berberecho. Y la coquina no existe cuando antes teníamos el mejor arenal de Galicia en este recurso. Sin embargo, ahora desapareció y no se sabe por qué.

¿Hay algún estudio para saber por qué desapareció la especie?

Sí. Por parte de la Administración se realizaron varios estudios, pero seguimos sin saber por qué falta la coquina.