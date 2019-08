Las lonjas gallegas facturan un 37% menos en el primer mes de campaña del pulpo

La flota gallega empezó a capturar pulpo el pasado 1 de julio tras un mes y medio en el que el cefalópodo estuvo en veda. Las cifras del primer mes de la campaña dejan ver un inicio complicado ya que tanto la cantidad de recurso descargado en los puertos gallegos como los ingresos generados por su subasta cayeron en comparación con los registrados el año pasado. A lo largo del mes de julio los centros de primera venta de la comunidad comercializaron 235 toneladas de la especie, un 8% menos ya que en 2018 la cantidad descargada fue de 256 toneladas. Aunque el descenso más pronunciado se produjo en la facturación. Durante el primer mes de extracción del pulpo las lonjas gallegas ingresaron 1,7 millones de euros por los 2,7 millones generados en el mismo periodo del año anterior, una caída del 37%.

No es el único dato llamativo, sino que el precio medio del cefalópodo también se desinfló a pesar de que hubo menos cantidad de pulpo en el mercado. A lo largo de julio el kilo de recurso se comercializó en primera venta a 7,2 euros, por los 10,6 euros que llegó a alcanzar en el mismo periodo del pasado ejercicio, una diferencia del 32%, según los datos provisionales consultados en la Plataforma Tecnolóxica da Pesca, dependiente de la Consellería do Mar.

El sector no se explica el por qué de esta reducción en valor del pulpo, sobre todo al haber menos oferta en el mercado. "Puede ser porque viene recurso de importación, de África, para compensar lo que no hay aquí", apunta el presidente de la Asociación de Armadores de Artes Menores de Galicia (Asoar-Armega), José Luis Rodríguez. El representante de las artes menores asegura que la campaña "está siendo muy floja", ya que las embarcaciones no capturan "ni la mitad del cupo diario" (30 kilos por embarcación y día).

Rodríguez incide en la importancia de la veda para asegurar que el cefalópodo se recupere correctamente antes de volver a iniciar su captura. "Es fundamental para cualquier especie. Hay que darle su tiempo de descanso. Hay que dar un margen para el desove y para que las crías se desarrollen. Y un mes y medio de parada no es la solución, es insuficiente. Lo vemos campaña a campaña", manifiesta el presidente de Asoar-Armega.

El portavoz de las artes menores remarca la importancia de este periodo de descanso de la especie, algo "necesario" pero que la Administración no llega a desarrollar. "La decisión de ampliar el tiempo de veda se tiene que tomar desde la Xunta, pero no está por la labor de que se haga algo diferente. A una parada biológica no se va a oponer nadie, pero no está encima de la mesa", lamenta Rodríguez. Esta falta de descanso repercute en el desarrollo de las crías y en el tamaño. "En julio tendría que estar cerrada su captura, así en agosto tendría su tamaño ideal", señala Rodríguez.

Situación en A Coruña

La lonja de A Coruña sigue la tónica marcada en la comunidad. A lo largo del mes de julio el puerto coruñés descargó 20,6 toneladas de pulpo, un 6% menos que hace un año cuando la cantidad fue de 21,8 toneladas. Los ingresos generados por la subasta de la especie ascendieron a 153.110 euros por los 220.793 euros registrados en el mismo periodo de 2018, un descenso del 31%.