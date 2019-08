"Controlar a xornada laboral na pesca é pouco menos que absurdo e non se pode cumprir"

Hai dous anos e medio que Basilio Otero preside a Federación Nacional de Confrarías de Pescadores. Neste tempo tivo que vender a sede da federación para evitar o seu peche, feito que aliviou as contas, pero Otero indica que aínda queda traballo para resolver os problemas cos que se atopou ao asumir o cargo. O futuro preséntase incerto ante o Brexit, a escaseza de cotas para a frota ou o control da xornada laboral que, polo momento, non poden facer.

Hai dous anos e medio que preside a Federación Nacional de Confrarías, como definiría este tempo?

Intenso [risas]. A palabra máis fácil é intenso. Adaptando a miña forma de traballar á federación. Hai moita colaboración por parte de todo o mundo, tanto pola xente que está no executivo, na comisión permanente como dos propios traballadores da federación. Foi un período intenso pero ao mesmo tempo agradecido.

É complicado xestionar e levar as confrarías de España?

Non é complicado, se non máis ben delicado. En moitas ocasións o que unha federación che pide entra en xogo co que che pide outra. Hai que manterse un pouco alerta para non favorecer a uns e desfavorecer a outros.

Había algunhas confrarías que non estaban asociadas á federación. Seguen fóra ou xa forman parte?

Algunha segue estando sen asociarse. Estamos traballando para incorporar ás que non están. Algunhas deixaron de pagar a cota pero outras volveron a facelo. Entendemos que en certo modo imos polo bo camiño. O que pasa é que é un traballo moi lento. Volver a recuperar a confianza perdida é difícil, pero estamos no bo camiño porque algunha rectificou na súa decisión.

Nestes anos tivo que tomar medidas radicais, como vender a sede da federación para evitar o seu peche. A partir de aí a situación mellorou?

Desde que se vendeu a sede a situación mellorou financeiramente porque estabamos moi afogados. De todas as formas no que seguimos traballando é no recorte de gastos, como se estivo a facer ata agora. Xa se recortou e vaise seguir recortando máis porque se gastas máis do que ingresas non importa ter un beneficio puntual para salvar a situación. Hai que mirar a longo prazo, non só pensando no mandato de un se non de cara ao futuro para que ninguén teña o problema co que me atopei cando cheguei.

Eses problemas iniciais están resoltos?

Están máis resoltos, pero non de todo. Quedan algúns flocos pequenos que arranxar, pero esperamos facelo agora en breve e que neste ano e medio que me queda de mandato consiga sanear por completo a federación.

Hai dous meses que o sector coñeceu que tiña que levar un control da xornada laboral cando se esperaba estar exento desta medida.

Pensabamos que íamos estar exentos e de feito non o estamos a facer porque non sabemos como realizalo. A finais de xullo tivemos unha reunión co director xeral de emprego e coa subdirectora de inspección do traballo na que tamén acudiu Cepesca, a Unión Nacional de Cooperativas de Mar de España (Unacomar) na que presentamos unhas alegacións prácticas e xurídicas. Ás prácticas non lles fixeron moito caso, pero as xurídicas si que lles gustaron. Fixemos un informe con esas alegacións xurídicas e o mandamos á dirección xeral de Traballo. Controlar a xornada laboral na pesca é algo que non se pode cumprir tendo en conta que o traballador dende que pon o pé na embarcación está a facer o seu traballo. Hai moitas horas que as pasas durmindo, comendo ou facendo labores que non son propiamente do traballo en si.

Non o fan porque non saben como. Teñen medo a unha posible represalia?

Si. Nós dixemos que podían multiplicar os 9.000 barcos por 6.000 euros, que é a multa mínima e sería o que poderían recadar en toda España. É algo pouco menos que absurdo porque nós temos moitas particularidades. Aquí todo o mundo anda á parte: cobras en función do que traballas e do que pescas. Por iso non hai posibilidade de camuflar horas extras, porque non as hai. Igual un día no que traballas máis de oito horas é porque estás pescando máis do que o fas normalmente, polo que xa vas a cobrar máis do normal. Hai días, sobre todo os barcos de altura, que cando vai mal tempo non traballan e teñen que estar igual a bordo ao non poder ir para terra porque está lonxe. Iso computa como traballado? Todos, salvo o grupo primeiro, cotizamos cunhas bases fixas co que tampouco hai posibilidade de camuflar horas extra. Somos un réxime especial do mar que non teñen en conta á hora de facer este rexistro.

A frota non pode realizar descartes dende comezos de ano. Había incerteza e preocupación por como podía afectar ao sector. Como está a situación?

Foi unha normativa adaptable ás circunstancias de cada unha das pesqueiras. Houbo moitos cambios na normativa europea e na estatal para poder adaptala. A día de hoxe, en principio, non hai maior problema en ningunha pesqueira porque polo momento non hai ningunha prohibida pola obriga de desembarco. Hai que ver se as cousas se fixeron medianamente ben para que iso non chegara a ocorrer. É certo que aínda estamos en agosto e quedan catro meses para finalizar o ano, pero as cousas están máis ou menos tranquilas.

Esta normativa fíxose pensando en mellorar a pesca?

Iso é un paradoxo. Reuninme co director xeral de pesca da Unión Europea, Joao Aguiar, e fíxenlle dúas preguntas. Unha foi se a obriga de desembarco nos ía axudar a chegar antes ao rendemento máximo sostible e díxome que non. Unha das razóns polas que se implantou esta norma era porque se tiraba proteína animal ao mar, pero unha das prohibicións era o consumo humano dese recurso. Non se ía facer nada máis con el que alimentar a outros peixes en modo de pienso ou outra alternativa. Recoñeceume que non se ía facer nada diso, polo que tamén lle preguntei se había un estudio biolóxico sobre a repercusión que tería noutras especies a prohibición de devolver ese peixe ao mar xa que tamén se alimentaban del. Afirmoume que non había un estudo serio. Polo tanto non vemos ningún beneficio xa que fai traballar máis á xente.

O 2019 veu acompañado co aumento da cota da Seguridade Social, que tamén colleu por sorpresa ao sector.

Esa si que foi unha sorpresa porque veu nunha orde publicada o 28 de decembro, o día dos Santos Inocentes [risas]. Ao final chegamos a un acordo. Ante esas subidas as mariscadoras de Galicia, sobre todo, mobilizáronse moitísimo e a consecuencia disto os presidentes das tres federacións provinciais galegas e o da federación galega solicitamos unha reunión co director xeral do ISM a través de la federación nacional. Chegamos a unha serie de compromisos e aínda que agora estamos sen Goberno esperamos que para o ano que vén se cumpran. Expomos que o incremento fora máis na base de cotización máis que no tanto por cento de enfermidades profesionais.

A escaseza de cotas é un dos problemas que afecta ao sector galego, poderíase facer algo máis para conseguir máis cupo?

Xa se está a facer. Estamos pelexando. Por exemplo no tema da xarda diferénciase o stock do norte e do sur. Intentouse pero ao principio foi imposible de identificar, pero agora hai outros parámetros para poder diferencialos segundo din os biólogos. Agora si se está a poñer enriba da mesa a necesidade de ter outro tipo de estudos sobre certas pesqueiras como é o caso da sardiña e no bonito do norte ante o peche inminente que imos ter polos consumos da especie e dos que se deron no pasado ano e no anterior.

Como podería afectar á pesca un Brexit sen acordo?

Afectaría moitísimo. Os barcos comunitarios poden traballar a 12 millas das illas británicas. Se o Brexit se produce de forma abrupta a distancia ampliaríase ás 200 millas, polo que o prexuízo sería enorme. As empresas británicas de capital español agora mesmo son europeas e teñen unha serie de trámites, pero se pasa a ser un terceiro país eses trámites serán completamente diferentes. Terán outras formas de traballar e de tributar polo que as consecuencias poden ser moi moi nefastas para a frota.