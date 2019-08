Agotarse, más allá de la sequía

Implacable el sol de verano, como lo es el tinto de la temporada seca. Como lo es la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura. Como lo es la Comisión Europea.

Este año, también en agosto, se agosta la pesquería de la anchoa (que repite en su retirada al hacer mutis por el foro). Y se agosta para la flota gallega cuando ya la sardina ha dado el salto a la nada, cuando la flota de cerco depende exclusivamente de lo que el jurel le depare para, como mínimo, justificar la existencia de una campaña absurda, estúpida, programada para que se acabe con ella (se agoste) desde los despachos.

El mar incrementa su masa líquida debido al deshielo, pero, a lo que se percibe, agosta las pesquerías que dan la vida al sector del cerco gallego, que siempre ha sido un banco de cuatro patas: la anchoa, la sardina, la caballa y el jurel. Pues bien, de ese banco solo queda como final de existencia la tabla de sentarse porque los responsables de la pesca española y comunitaria no han permitido que esa tabla de salvación y reposaculos se aupara sobre las indicadas cuatro patas y que los miles de personas que en nuestros pueblos viven de la pesca de bajura hayan podido darle una alegría al cuerpo desde San Juan a San Roque, pasando por Santiago y Nuestra Señora.

Como el trigo se agosta, se agostan también la sardina, la anchoa, el jurel, la caballa y aquí no come ni san apapurcio si no es con el consentimiento de la Unión Europea que para lo que se une, realmente, es para dar guerra a un segmento de la producción pesquera que carece de las armas de convicción necesarias para que tanto Bruselas como Madrid entiendan que han de mojarse el culo necesariamente si quieren entender que no todo es servir a las necesidades de las Islas Feroe.

Porque, ¿de qué van a vivir armadores y tripulantes del cerco en Galicia, a los que no se les ha permitido calar aparejos para llevar al parque de pesca de sus barcos unas simples raspas de xurelo?

La sardina, el jurel, la caballa, la anchoa son una simple cuestión de supervivencia. Porque si se les prohíbe capturar anchoa se les debe proporcionar un sustitutivo. Pero, ¿cuál? ¿La sardina, el jurel, la caballa? ¿Y dónde los pueden pescar? ¿En el Atlántico Norte?

Se agosta la mies, sí. Pero también se está agotando „además de agostar„ la pesca. Y no todo es debido a la sobrepesca, no. Tal vez influya en el hecho la programación también agostada de las pesquerías y el jugar a los inventos para beneficio de terceros.