Acerga vive, a pesar de todo

Elegido el nuevo presidente de la asociación de cerqueros gallegos Acerga, José Manuel Saavedra (más conocido como José Colomba), esta semana se completará la conformación de la junta de dicha entidad con la elección de la nueva directiva con la integración en la misma de los representantes de distritos pesqueros de la comunidad gallega.

José Manuel Saavedra, patrón y armador del cerquero Colomba III, de 20 metros de eslora y con base en Vigo, asume su responsabilidad como presidente de Acerga por un período de dos años en los que, entre otras cuestiones, habrá de enfrentarse a problemas de no fácil resolución, como es el reparto de cuotas. Y, en particular, a los generados en el seno de la propia entidad en la que, desgraciadamente, se integra el pesquero recientemente denunciado por la Guardia Civil y que, al parecer, no es la primera vez que realiza una acción semejante „descargar en Porto do Son pesca capturada ilegalmente o, por concretar, contraviniendo la normativa establecida por las autoridades pesqueras del país en cuanto a cupos de sardina„.

Acciones como la de este cerquero y otros „pocos„ de la zona, dicen bien poco de las buenas prácticas de pesca que siempre ha defendido en el sector del cerco la asociación que ahora pasa a presidir José Colomba y que, a juicio de los propios marineros cerqueros de Galicia, deben presidir todas y cada una de sus acciones pesqueras. No es de recibo que se exijan soluciones para el cerco, cuando son algunos „pocos, repito„ de sus armadores y patrones los que manchan el buen nombre de un subsector de la pesca que, por otra parte, no duda en renunciar a una parte de sus cuotas para que se puedan beneficiar de ellas aquellos que carecen de posibilidades de pesca.

Acciones de este tipo desmerecen absolutamente de la conducta habitual de la mayor parte de los cerqueros que conforman Acerga, una asociación que fue capaz de realizar una acampada en los jardines de San Caetano (Santiago de Compostela) para reclamar un reparto equitativo de las escasas cuotas concedidas a la flota cerquera gallega por la Secretaría General de Pesca, reparto que la Xunta nunca apoyó decididamente.

Ahora, con argumentos como los que ofrece la indeseable acción de un pesquero que accede ilegalmente a 2.500 kilos de sardina cuya venta ni siquiera ha pasado por lonja y que ni siquiera tiene en cuenta a la entidad de la que forma parte como asociado, bien poco se puede decir en favor de la asociación que cobija al barco y sus armadores si Acerga no depura las responsabilidades a que haya lugar y que correspondan a los transgresores.

La tarea va a ser dura. Pero la limpieza en el seno de Acerga, si se demuestra que dicho cerquero pertenece a la entidad, no puede hacerse esperar.

Y, con ella, una investigación a fondo en torno a si pueden existir otros barcos y armadores que, formando parte de la entidad que reclama soluciones para el cerco, optan por delinquir flagrantemente.