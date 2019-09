Las capturas de jurel alcanzan su máximo en dos décadas por la escasez de sardina

Las lonjas gallegas reciben más jurel que nunca. Al cierre del mes de agosto los centros de primera venta de la comunidad habían subastado 21.782 toneladas de esta especie, un 36,5% más que hace un año, cuando la cifra se quedó en las 15.955 toneladas. Los datos registrados en 2010 (19.457 toneladas) son los que más se acercan a las capturas de xurelo que realizó la flota gallega hasta agosto, por lo que las 21.782 toneladas de jurel descargadas en los puertos gallegos es la cifra más alta alcanzada, según los datos provisionales consultados en la Plataforma Tecnolóxica da Pesca, dependiente de la Consellería do Mar „cuya serie histórica de registro se remonta hasta 2001„.

El cerco es el segmento que más pesca este recurso, sobre todo desde el 16 de julio, cuando la flota dejó de capturar sardina por haber consumido la cuota disponible. "No hay otra especie que pescar", sostiene el representante de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García. "Se pesca tanto jurel porque es lo único de lo que tenemos cantidad para coger", apunta el vicepresidente de Cerqueiros Galegos, Gonzalo Pérez, que añade que ahora al haber más vigilancia "se declara más jurel en vez de disfrazarlo de cabalón".

Ante el consumo que se está haciendo de la cuota de jurel „la flota española cuenta con 16.895 toneladas en la zona VIIIc y 24.324 toneladas en la IXa„ el sector del cerco confía en poder capturar la especie hasta fin de año. "Pensamos que permanecerá abierta hasta diciembre porque el cerco es el único que realmente está capturando la especie", manifiesta García. Para gestionar la pesquería, los cerqueros que forman parte de Acerga (un total de 107) tienen un cupo diario de 750 kilos por embarcación. "Somos los únicos que regulamos la pesca de jurel", indica García.

El portavoz de Cerqueiros Galegos, por su parte, sostiene que cada pesquero debe regular su cuota, ya que el Gobierno no impuso ningún parámetro. "Si tengo 100 toneladas de jurel para todo el año sé que los tengo que repartir para pescar la especie todo el año", comenta Pérez.

El arrastre, el otro sector que también captura xurelo, no está pescando la especie en altas cantidades. "La campaña está siendo como el año pasado, el recurso no aparece en abundancia. Por ahora está siendo una campaña más bien floja", concreta el secretario general de la Organización de Productores Pescagalicia-Arpego-O Barco (OPP-31), Torcuato Teixeira, que añade que algunos barcos ya no disponen de cuota en la zona VIIIc „del golfo de Vizcaya hasta Fisterra„. "Un barco ya tuvo que acudir al mecanismo para transformar cuota de la IXa „de Fisterra al golfo de Cádiz„ para poder seguir pescando en la VIIIc", señala el representante del arrastre coruñés.

Se mantiene el precio

El valor de la especie se mantiene en lonja a pesar del aumento de la oferta. El precio medio alcanza los 0,8 euros el kilo, por los 0,9 euros el kilo que registró el pasado año. "Sacando el jurel pequeño, que no lleva mucho precio, el resto sí que tiene buen precio", afirma García. "Los precios se mantienen si el tamaño es razonable, aunque si es grande y se trae mucho ese precio cae", sostiene el vicepresidente de Cerqueiros Galegos.