La comisión de Pesca pide "revisar" las medidas ideadas ante un 'Brexit' duro

La comisión de Pesca del Parlamento Europeo pidió ayer a la Comisión Europea una "revisión exhaustiva" de sus medidas de contingencia para el sector pesquero si se produce un Brexit sin acuerdo, y advirtieron de que el bloqueo en las negociaciones causa incertidumbre en esta industria. En un debate con representantes de la Comisión Europea, que encabeza las negociaciones del Brexit, o salida del Reino Unido del bloque europeo, varios eurodiputados advirtieron de la incertidumbre, en concreto respecto al acceso a las aguas británicas para los buques europeos y viceversa.

"Los eurodiputados están extremadamente preocupados sobre la perspectiva inmediata de conflicto en el caso de que haya un Brexit sin acuerdo, combinada con un cierre de las aguas británicas", señaló la comisión parlamentaria en un comunicado.

El acuerdo de salida que pactaron Bruselas y Londres en noviembre de 2018 „y que el Parlamento británico aún no ha ratificado„ no incluye el acceso de la flota pesquera europea a las aguas territoriales del Reino Unido una vez que este país se desvincule totalmente de las estructuras comunitarias. En su lugar, esta negociación quedaba pospuesta a las conversaciones sobre la relación futura, que en el caso de un Brexit sin acuerdo no comenzarían automáticamente tras la salida brusca de los británicos. Por ello, y tras un Brexit a las bravas, se llegaría a abrir un periodo de ausencia regulatoria.

La Comisión Europea prevé otorgar autorizaciones y garantizar a los barcos del Reino Unido la entrada en las aguas comunitarias hasta finales de 2020, siempre que Londres adopte una medida equivalente. En el caso de que Reino Unido cierre la entrada a sus aguas, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) podrá compensar a los buques que tengan que cesar temporalmente su actividad por el cierre de las aguas británicas.

Los eurodiputados alertaron igualmente sobre la potencial pérdida de empleos y la situación a la que se enfrentarán las comunidades costeras. El presidente de la comisión de Pesca, el eurodiputado británico Chris Davies, aseguró en un mensaje en su cuenta de Twitter que los representantes del Ejecutivo comunitario les transmitieron hoy que "un Brexit sin acuerdo podría llevar al caos y el conflicto" en el mar.