Las mujeres se abren las puertas de la Marina

El Día Marítimo Mundial, que se celebró ayer, estaba dedicado al empoderamiento de la mujer en la comunidad marítima. La ETS de Náutica y Máquinas de A Coruña celebró ayer, con motivo del ensalzamiento de la mujer en el mar, unas jornadas bajo el título '40 años de presencia femenina en la Marina Mercante española'. Este evento reunió en la ciudad coruñesa a una quincena de profesionales de este sector para compartir experiencias y mostrar a las jóvenes que se están formando las salidas que tienen sus carreras. La presencia de la mujer sigue siendo reducida en este ámbito, pero un buen número de ellas consiguieron abrir las puertas y trazar un camino que muchas recorrerán

"Las mujeres traen mala suerte en los barcos". Con esta frase eran recibidas muchas mujeres cuando se embarcaban profesionalmente en un buque por primera vez. Las que más sufrieron este comentario fueron las que abrieron las puertas de la Marina Mercante, las pioneras, conocidas como "heroínas" entre las generaciones que se ven "favorecidas" por los grandes pasos que consiguieron dar estas primeras mujeres en un camino nada fácil de recorrer pero por el que cada vez pasan más mujeres dispuestas a hacerse valer y a mostrar sus habilidades en un sector en el que tradicionalmente no tenían presencia.

La ETS de Náutica y Máquinas de A Coruña reunió ayer a un grupo de profesionales para conmemorar el Día Marítimo Mundial que este año lucía el lema Empoderando a la mujer en la comunidad marítima. El salón de actos del centro concentró a una quincena de mujeres que compartieron su experiencia en buques de la marina y en otros ámbitos como el Servicio de Aduanas o en el artístico, usando esa plataforma para mandar un mensaje de concienciación: el mar se llena de plástico.

La vida laboral de estas profesionales que compartieron sus vivencias tiene más de un punto común, pero el más llamativo es la infravaloración de sus capacidades. "Nosotras nos esforzábamos el doble que los hombres. Nos miraban con lupa, sobre todo los armadores", afirmó Bárbara Romaní, que es capitana de la Marina Mercante y una de las primeras mujeres en embarcar. "Tengo compañeras a las que han ninguneado por ser mujeres", comentó Carla Llanes, oficial de máquinas de la Marina Mercante y graduada en ingeniería marina. "Nunca entendí por qué me preguntan qué me llevó a estudiar máquinas. ¿Por qué no debería hacerlo?", cuestionó Lidia Pena, oficial de máquinas. A pesar de esos momentos "duros" tienen claro lo que deben hacer. "Tenemos que hacernos valer y respetar. Poco a poco lo iremos consiguiendo y normalizando", apuntó Nuria Vázquez, jefe de Distrito Marítimo.

Las alternativas que siguieron cada una son diferentes, pero todas concuerdan en que tanto la titulación de náutica como la de máquinas tienen "muy buenas salidas". Algunas como Laura Rebollo, jefa de las Áreas de Operaciones Aeronavales y de CECOP, o Nuria Vázquez optaron por opositar para trabajar en la Administración pública, algo que ellas denominaron "la vía fácil". "Cuando terminé los estudios barajé esta opción porque consideré que para tener una proyección rápida dentro del mundo laboral y para conciliar la vida familiar me parecía que quizás iba a ser más fácil si optaba al sistema público", señaló Laura Rebollo.

Sorprender al mundo

Recorrer mundo es una consecuencia de trabajar en barcos que se mueven por muchos mares. Visitar otros países, empaparse de culturas también va acompañado con asombrar a sus compañeros extrajeros al ver a una mujer a los mandos de un mercante. "En otros países es raro ver a una mujer capitana, no están acostumbrados a hacerlo, por eso nos piden fotos. Llegamos a China y dicen 'oh una mujer capitán, foto'. Hay muchas anécdotas", indicó Antía Rodríguez, capitán en LPG Celanova.

Un sentir bastante compartido entre las participantes en el encuentro organizado por la ETS de Náutica y Máquinas de A Coruña es el de que aún queda mucho por cambiar, ya que aún "hay gente muy retrógrada". A pesar de los complicados inicios, de tener que demostrar "más que los hombres" y de las dificultades que se toparon en su andadura todas coinciden en que es "un modo de vida". Y juntas pueden hacer grandes cambios.