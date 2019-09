"El papel de los pescadores es clave, son los que retiran la basura marina"

Los plásticos y la basura marina cada vez están más presentes en las aguas de los océanos. Los pescadores de diferentes puntos de España, incluida Galicia, colaboran en el proyecto Upcycling the Oceans para limpiar los fondos marinos. La responsable de la iniciativa en Ecoembes, Rosa Chavarri, señala que el papel que cumplen los profesionales del mar en esta iniciativa "es fundamental". "Si no fuera por ellos el proyecto no existiría", sostiene Chavarri, que añade que el 80% de la basura que hay en el mar "viene de tierra".

¿Cómo nació el proyecto Upcycling the Oceans?

Nace de la mano de la fundación Ecoalf en el 2015 y un año más tarde se une Ecoembes. El origen del proyecto surgió cuando un grupo de pescadores se puso en contacto con el presidente de Ecoalf, Javier Goyechene, para contarle la problemática que tenían: faenaban y se encontraban con mucha basura marina. Empezó en enero de 2015 con algunos puertos del Mediterráneo, en una prueba piloto, y en 2016 Ecoembes se une a la iniciativa. A partir de la unión de Ecoembes se pudo extrapolar el proyecto a más puertos, y ya hay más de 40. Hay de diversos puntos de España: Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

¿La finalidad es limpiar los fondos marinos de los plásticos que se desechan en el mar?

Sí, es la conservación del mar mediante la recuperación y el reciclaje de los residuos marinos. El proyecto pretende luchar contra el problema de la basura marina gracias a la colaboración de los pescadores. Ellos, de manera voluntaria y desinteresada, recogen los residuos que quedan en sus redes mientras faenan y cuando llegan a puerto los depositan en los contenedores del proyecto. Este es el objetivo principal y su funcionamiento.

Hace cuatro años que la iniciativa echó a andar, ¿se están cumpliendo los objetivos o es pronto para saberlo?

El objetivo es seguir limpiando la basura marina. Cada año nos marcamos como metas llegar a más puertos. Ahora estamos contemplando la posibilidad de estudiar otros campos donde también se generan residuos. Hay que tener en cuenta que el 80% de la basura que termina en el mar viene del medio terrestre. Los ciudadanos también tenemos que hacer un ejercicio de concienciación medioambiental y utilizar los diferentes medios que tenemos a nuestra disposición para asegurarnos que el residuo que se genera en tierra sea gestionado correctamente y no termine en el mar, ya que, me repito, el 80% de la basura marina viene de tierra.

Habla de la concienciación, ¿la sociedad aún no conoce la gravedad de este problema?

La sociedad, en general, está más concienciada, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Cada vez más te vas dando cuenta del cambio. Hace unos años no se hablaba de la basura marina y ahora es uno de los términos que más está en auge. Es una manera de seguir concienciando a la sociedad. Se empezó a hablar del problema, ahora hay que buscar una solución.

¿El puerto de A Coruña es uno de los colaboradores de Upcycling the Oceans?

Sí. Se unió al proyecto en abril de 2018 con el apoyo de Puertos del Estado y la Asociación de Armadores de Buques de Pesca. Su colaboración y apoyo han sido fundamentales para el correcto desarrollo del proyecto. Los 14 barcos que participan recogieron 105 kilos de basura marina en 2018.

¿A lo largo de 2019 se vincularon más puertos gallegos?

Sí, los últimos tres que se han unido en julio de este año fueron los de Celeiro, Burela y Corme con el apoyo de Portos de Galicia, de las cofradías, de las organizaciones de productores de pesca y las asociaciones de armadores. Este proyecto lleva poco tiempo en marcha, un mes, pero ha recibido un gran apoyo de todas las partes y esperamos que se sigan recogiendo frutos. En la mayoría de puertos en los que estamos trabajando la implicación de los arrastreros en la limpieza del mar no era nueva, ya que muchos sacaban basura marina por su cuenta antes de participar en el proyecto. La iniciativa les encaja porque va más allá: no solo se tata de limpiar el mar, sino que también se gestionan los residuos. Muchas veces ellos sacaban la basura marina y no sabían dónde dejarla. Ahora hay unos contenedores donde la depositan para después gestionarla.

¿El papel de los pescadores es clave?

Es fundamental. Ellos son los que retiran la basura marina. Si no fuera por ellos el proyecto como tal no existiría. Tenemos reuniones anuales con los representantes de las zonas y sí que es verdad que los puertos que llevan más tiempo trabajando con nosotros, desde la zona de Cataluña y la Comunidad Valenciana en concreto, coinciden en que están recogiendo menos basura marina que cuando empezaron el proyecto. Esto no quiere decir que no haya basura marina, que sigue habiendo. Al final ellos faenan por las mismas zonas.

¿Esto es una buena señal?

Sí. No quiere decir que deje de haber residuos en el mar. Al final este proyecto no deja de ser una gota en el océano, pero de alguna manera hay menos basura marina que cuando arrancó.

A nivel nacional se llegaron a recoger 140 toneladas durante del 2018.

Correcto y desde que empezamos ya se desembarcaron en los puertos españoles más de 600 toneladas. A día de hoy estamos en 40 puertos. Al final es una pequeña parte de todo lo que hay en el mar, pero iniciativas como esta ayudan un poco a tener nuestros mares y océanos más limpios. Aunque efectivamente esto es una pequeña gota comparado con el total. Queremos aportar nuestro granito de arena para que al final ningún residuo reciclable quede sin tratarse adecuadamente. Al final desde Ecoembes trabajamos para llevar el reciclaje a cualquier ámbito.

¿Los gobiernos deberían de darle más importancia al reciclaje y limitar el uso del plástico?

No solo es cosa del Gobierno, sino también de los propios ciudadanos. Al final todos tenemos que hacer un esfuerzo, es concienciación. Dejamos residuos en cualquier parte y luego hay lluvias y a través de los ríos y de las riadas se desplazan y terminan en el mar. Al final es la pescadilla que se muerde la cola. Es verdad que la gente piensa que son los pescadores o los cruceros los que generan esa basura, pero hay que tener en cuenta que el 80% de lo que hay en el fondo del mar viene de tierra. Los pescadores han sacado del agua todo tipo de cosas, lo que demuestra que una buena gestión del residuo es importante por eso es necesaria la concienciación. Los ciudadanos debemos ser responsables de nuestros actos.